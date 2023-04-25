Кардиолог Павличенко: жирные сыры, мороженое и сметану диабетикам лучше исключить

По словам кардиолога Светланы Павличенко, люди с диабетом должны с осторожностью употреблять жирные молочные продукты.Некоторых молочных продуктов в рационе диабетиков быть не должно, сообщила в интервью кардиолог Павличенко.«Из рациона следуют исключить молоко и молочные продукты полной жирности. В частности, жирные сыры, мороженое, сливочное масло, сметану».Беседуя со «Спорт-Экспресс», Светлана Павличенко заметила, что такие продукты являются богатым источником насыщенных жиров, повышающих в крови концентрацию холестерина низкой плотности. Именно его накопление способствует развитию атеросклероза и появлению бляшек, нарушающих кровоток в сосудах. На этом фоне люди становятся склонными к сердечным заболеваниям и развитию инсулинорезистентности, ведущей к сахарному диабету 2 типа.Павличенко добавила, что избыток веса является одним из ключевых факторов диабета. Для профилактики заболевания и его обострений важно контролировать свою массу тела, не допуская ожирения. В связи с этим врач рекомендует переходит на молочные продукты с низкой жирностью, не содержащие сахара.