Нерегулярный сон может увеличить риск смерти от рака и сердечных заболеваний

Ученые, основываясь на результатах семилетнего исследования, выяснили, что люди с нерегулярным режимом сна могут иметь повышенный риск смерти от рака и сердечных заболеваний по сравнению с людьми с регулярным графиком сна. Ранее ученые выяснили, что недостаток сна может увеличить риск смерти по любой причине, но было неясно, влияет ли нерегулярный график сна на уровень смертности. Теперь новое исследование, которое было размещено 17 апреля в базе данных препринтов medRxiv и еще не прошли рецензирование, предполагает, что такое влияние действительно есть.«Насколько мне известно, наше исследование является крупнейшим в изучении того, как нерегулярный сон влияет на смертность от всех причин», или смерть от любой причины. Мы показываем, что регулярность сна может влиять на смертность независимо от продолжительности сна», - пояснил один из авторов исследования профессор психологии Мэтью Пейс из Университета Монаш в Австралии.Пейс и его коллеги наняли почти 90 000 человек, живущих в Великобритании, чтобы они в течение недели носили на запястьях устройства для отслеживания движений. Возраст участников варьировался от 40 до 70 лет. Используя статистическую модель для оценки того, когда люди спали или бодрствовали на основе записанных данных о движении, исследователи рассчитали показатель регулярности сна для каждого участника, определяемый как вероятность того, что человек бодрствовал или спал в одно и то же время между любыми двумя последовательными днями.Одна группа участников была оценена как имеющая «низкую регулярность сна», поскольку у них был 41% шанс спать или бодрствовать в одно и то же время в течение двух дней подряд; это поставило группу в пятый процентиль оценок сна в целом. Те, у кого была «средняя» регулярность сна, которые находились в 50-м процентиле, имели 61% шанс заснуть в одно и то же время в течение нескольких дней подряд.В течение примерно семи лет, пока команда собирала эти данные, 3010 участников умерли. Те, у кого были низкие показатели регулярности сна, имели на 46% больше шансов умереть по любой причине в течение периода наблюдения по сравнению с людьми со средними показателями.Из умерших людей 1701 умерли от рака и 616 умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с низкими показателями регулярности сна на 33% чаще умирали от рака и на 73% чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди со средними показателями.(Третья группа людей с «высоким» показателем регулярности сна имела несколько более низкий, чем средний, шанс смерти в целом, а также от рака и сердечных заболеваний, в частности, но их риск существенно не отличался от «средней» группы. .)При анализе учитывались различия в возрасте участников, этнической принадлежности, поле, статусе курения, диабете, существующих сердечных заболеваниях и раке, уровне образования, доходе и продолжительности сна каждую ночь в среднем.«Сдвиги во времени сна и бодрствования могут нарушить процессы в организме, такие как восстановление тканей и обмен веществ, что может увеличить риск хронических заболеваний», — сказал Пейс. Однако также возможно, что телесные изменения, которые способствуют развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний, могли привести к наблюдаемым различиям в регулярности сна.«Конечно, мы пока не можем подтвердить, существует ли причинно-следственная связь», — сказал он, имея в виду, что на основе их данных команда не может определить, напрямую ли нерегулярный график сна повышает уровень смертельных заболеваний или наоборот.Еще одно ограничение исследования заключается в том, что исследователи полагались только на данные о движении для оценки времени сна и бодрствования, поэтому команда не могла точно различать, когда люди действительно спали, а когда они лежали относительно неподвижно. «Если бы мы могли еще больше повысить точность наших измерений, мы могли бы увидеть еще более мощный эффект», — сказал Пейс.