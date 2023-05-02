Диетолог Пономарева назвала 3 напитка, которые усугубляют сердечные заболевания

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Диета может сыграть большую роль в поддержании здоровья сердечной мышцы — то, что вы едите и пьете, очень важно.Есть ряд напитков, которые могут усугубить сердечные заболевания.«Энергетические напитки, морсы, ликеры, газированные напитки и ароматизированное молоко — это напитки с высоким содержанием сахара повышают риск сердечного приступа на 22 процента», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Однако у исследования есть ограничения, поскольку авторы признали, что люди, употребляющие такие напитки, могут иметь другие заболевания, влияющие на риск сердечно-сосудистых заболеваний.Безопасность энергетических напитков не установлена.«Энергетические напитки часто содержат кофеин, сахар, таурин, витамин В и женьшень, большинство из которых недостаточно изучены. Воздействие алкоголя на сердце вредно, особенно при регулярном употреблении более 10 г этанола в день».Алкоголь не только повышает кровяное давление, это вещество «токсично для клеток сердечной мышцы и может повредить сердце». Употребляя алкоголь, вы также потребляете пустые калории, которые могут способствовать ожирению.Напитки, которые могут быть вредны для пациентов с сердечными заболеваниями:Сладкие напиткиЭнергетические напиткиАлкогольЧто касается напитков, которые могут быть полезны для сердца диетолог рекомендует воду, кофе, чай и овощной сок.«Чтобы избежать обезвоживания, нам всем нужно выпивать два литра воды в день, а в жаркую погоду — больше».Обезвоживание вызывает низкий объем крови, что означает увеличение осмоляльности крови. Было доказано, что употребление двух-трех чашек кофе в день значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.