Кардиолог Варфоломеев назвал 2 диеты, которые вредны для здоровья сердца

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Насколько полезны диеты для здоровья? Врачи критически относятся к определенным диетическим ограничениям."Новое исследование сравнило различные популярные диеты с рекомендациями по питанию для здоровья сердца. Они также учитывали для своего рейтинга, насколько легко и хорошо можно следовать различным меню в долгосрочной перспективе. Явным победителем является диета DASH", - говорит врач-кардиолог Олег ВарфоломеевЖивотных жиров в значительной степени избегают, вместо них в меню входят жиры из орехов и масличных культур, а также большое количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и рыбы. Кроме того, снижается потребление соли и предпочтение отдается нежирным молочным продуктам.Пескетарианская и вегетарианская диеты также показали хорошие результаты. Веганские диеты и диеты с очень низким содержанием жира показали худшие результаты. Однако палео- и кето-диеты, показали худшие результаты.Критические ограничения на потребление фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовыхВ то время как палеодиета создана по образцу того, что считалось пищей, доступной в каменном веке, и исключает цельнозерновые, рафинированные зерна, бобовые, масла и молочные продукты, кетогенная диета ограничивает потребление углеводов до менее 10 процентов дневных калорий. Вместо этого используются жиры животного происхождения.Кардиолог критически относятся к ограничениям потребления фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых в этих двух формах питания с точки зрения здоровья сердца.«Они очень ограничены, и большинству людей трудно поддерживать их в долгосрочной перспективе».Краткосрочные преимущества и значительная потеря веса, хотя, вероятно, и при палео-, и при кето-диетах, трудно поддерживать.«Диета, которая помогает людям достичь своей цели по снижению веса, должна, с практической точки зрения должна давать устойчивый результат».