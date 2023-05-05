Онколог Карасев назвал 6 тревожных симптомов, при которых самое время обратиться к врачу

Эти симптомы совсем не обязательно указывают на рак. Но исключить опасную болезнь при таких признаках лишним точно не будет. Тем более что на ранних стадиях рак как-то специфически себя не проявляет.Врач-онколог, хирург Иван Карасев предупредил о шести симптомах, которые не стоит оставлять без внимания. Они могут говорить о самых разных заболеваниях, и рак в этом случае не исключение.Итак, вот эти подозрительные симптомы, при которых надо как можно быстрее лететь к врачу.1. БольЕсли где-то болит, значит, организм привлекает к этому органу/участку внимание. А если болит постоянно и сильно, это повод бежать к врачу. К примеру, болит голова, выпили таблетку, все прошло и не повторяется — это нормально. Но если вы пьете таблетки, а действия не хватает даже на пару часов, то это сигнал.2. Резкое снижение веса без видимых причинНапример, вы ни с того ни с сего за месяц начали таять на глазах, при том что не сидели на диете и не занимались усиленно в спортзале. Это тоже повод для беспокойства.3. Что-то долго лечите, а это не проходитЕсли что-то долго не проходит, надо дообследоваться. Это может быть, например, кашель, который длится месяц и дольше. Или анемия, которая не поддается терапии препаратами. Или язва желудка, которая беспокоит, несмотря на прием лекарств.4. Образования на телеОчень часто люди сами нащупывают опухоли, например в молочной железе. Так же происходит и с увеличенными лимфоузлами. А иногда опухоли прощупываются и в брюшной полости.5. Повышенная температура без признаков ОРВИСама по себе такая температура напрямую не говорит об онкологии. Но необычные показатели на градуснике означают, что где-то в организме идет воспаление.6. Изменения в работе ЖКТИзменения могут быть разными и даже противоположными — запоры или диарея, при этом они могут чередоваться. Также в список тревожных симптомов входит появление крови в кале, изменение его формы — например, стул приобретает форму ленты.Каждый третий заподозрил у себя рак раньше врачейРанее «Доктор Питер» писал о результатах опроса, который проводился среди 700 взрослых людей с диагнозом «рак». И каждый третий из них сказал, что заподозрил у себя болезнь сам. Только у 17% респондентов подозрительные признаки заметил врач-терапевт, еще у 26% это сделали врачи-специалисты (гематологи, гинекологи, специалисты УЗИ, МРТ, рентгенологи).Какие же признаки насторожили врачей? Опрос показал следующее:у 36% респондентов основным признаком были «плохие анализы». Сюда входят общий анализ крови, биохимический, скрининговые исследования;у 20% — уплотнения и новообразования на теле;у 16% — увеличение лимфоузлов;у 12% — стойкое повышение температуры тела;у 10% — незаживающие раны и синяки;у 9% — резкая потеря веса;у 8% — повышенная кровоточивость.