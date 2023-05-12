Врач Захарова предупреждает о симптоме в глазах, который сигналит о высоком давлении

Налитые кровью глаза могут сигнализировать о ряде проблем со здоровьем, которые требуют медицинской помощи.Высокое кровяное давление является довольно распространенным заболеванием. Многие люди не будут знать, что у них гипертония, если они не прошли обследование.Во многих случаях он не будет проявлять симптомов, что означает, что он может пройти незамеченным. Отсутствие лечения может иметь серьезные последствия, значительно повышая риск неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты.Но может быть один предупредительный признак высокого кровяного давления, который может появиться в глазах.«Налитые кровью глаза могут быть признаком гипертонии или высокого кровяного давления, поскольку это состояние оказывает давление на кровеносные сосуды сетчатки. Если вы заметили это, как можно скорее обратитесь за медицинской помощью», - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Это также может означать, что вы подвергаетесь большему риску некоторых опасных осложнений высокого кровяного давления.Субконъюнктивальное кровоизлияние отличается от налитых кровью глаз и представляет собой небольшое кровотечение (похожее на синяк) из одного из мелких кровеносных сосудов на поверхности глаза.«Это может выглядеть как ярко-красное пятно на белке глаза, и это может привести к измерению артериального давления, поскольку это может быть связано с гипертонией».