Кардиолог Якушева предупредила о склонности женщин к повторным инфарктам

Женщины до 50 лет находятся в группе риска, так как они болеедругих подвержены повторному инфаркту, сообщила кардиолог Ольга Якушева.Сердечно-сосудистые заболевания у этой категории проявляютсянечасто, однако именно это и заставляет не обращать на болезнь внимание.Многие при этом недооценивают важность диспансеризации, передает «Подмосковье сегодня».«Представительницы прекрасного пола не следят за питанием, ведут малоподвижный образ жизни, подолгу игнорируют боли в груди», — указала Якушева.Практически постоянным спутником инфаркта является лишнийвес. Также сообщается о психологических симптомах, таких как тревожность и депрессия.