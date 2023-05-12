Кардиолог Якушева предупредила о склонности женщин к повторным инфарктам

Женщины до 50 лет находятся в группе риска, так как они болеедругих подвержены повторному инфаркту, сообщила кардиолог Ольга Якушева.

Сердечно-сосудистые заболевания у этой категории проявляютсянечасто, однако именно это и заставляет не обращать на болезнь внимание.

Многие при этом недооценивают важность диспансеризации, передает «Подмосковье сегодня».

«Представительницы прекрасного пола не следят за питанием, ведут малоподвижный образ жизни, подолгу игнорируют боли в груди», — указала Якушева.

Практически постоянным спутником инфаркта является лишнийвес. Также сообщается о психологических симптомах, таких как тревожность и депрессия.
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