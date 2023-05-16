8 причин сухости во рту и 9 способов их устранить

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Если во рту пересыхает не от жажды или стресса, скорее всего, у вас проблемы со здоровьем.Сухость — это недостаток слюны. А эта жидкость выполняет множество функций, главная из которых — антибактериальная. Именно слюна противостоит атакам всевозможных инфекций. Когда во рту сухо, вредные микроорганизмы начинают побеждать и мы получаем:Неприятное ощущение, будто язык прилипает к внутренней стороне щёк и нёбу (оно знакомо каждому, кто когда-нибудь переживал похмелье).Потрескавшиеся губы, язвочки во рту и уголках губ.Несвежее дыхание, против которого бессильны чистка зубов и жевательная резинка: запах очень быстро появляется вновь.Красный раздражённый язык.Проблемы с определением вкуса.Проблемы с глотанием. Попробуйте протолкнуть кусочек в горло, если во рту не хватает слюны!Сложности с пищеварением. Плохо смоченную слюной пищу труднее пережевать и переварить. В итоге она хуже усваивается.Повышенный риск ОРЗ и лор-заболеваний.Охриплость, сдавленный порой до гнусавости голос.Проблемы с зубами: кариес, воспаления дёсен…Все эти симптомы существенно снижают качество жизни. Не говоря уж об ударе по здоровью: ведь организм вынужден тратить силы на те инфекции, которые надо было задержать на самом входе, а потому легко может прозевать более опасные нарушения.Откуда берётся сухость во ртуПричины могут быть самыми разными.Некоторые считают, что сухость во рту связана со старением. Это не так. Ксеростомия (официальное медицинское название состояния) не имеет отношения к возрасту, у неё всегда есть другие предпосылки.1. Вам не хватает водыЭто наиболее распространённый случай. Если у вас пересохло во рту, скорее всего, вы либо не получаете достаточного количества жидкости. Либо слишком много её потеряли — такое случается при интенсивных занятиях спортом, во время прогулок в жару или, например, при проблемах с пищеварением, которые сопровождаются диареей и рвотой.2. Вы куритеТабачный дым сушит слизистую и уменьшает выработку слюны. Это ещё один повод завязать с курением.3. У вас заложен носИз-за этого вы дышите ртом. В условиях недостаточной влажности такой способ дыхания может привести к пересыханию слизистой.4. Вы принимаете определённые лекарстваСписок медикаментов, в побочных эффектах которых указана сухость во рту, велик. Сюда входят:антигистаминные средства;противоотёчные препараты;ряд лекарств, применяемых для контроля высокого давления (гипертонии);противодиарейные средства;миорелаксанты;антидепрессанты;некоторые лекарства для лечения болезни Паркинсона и других неврологических нарушений.Кстати, именно поэтому сухость во рту у пожилых людей встречается чаще, чем у молодёжи: они просто принимают больше всевозможных медикаментов.5. Вы проходите лучевую либо химиотерапиюПроцедуры, связанные с лечением онкологических заболеваний, могут нарушать работу слюнных желёз.6. У вас есть или развивается сахарный диабетСухость во рту — частый симптом этого состояния. Как правило, она сопровождается постоянной жаждой и, как следствие, учащённым мочеиспусканием.7. У вас развивается аутоиммунное заболеваниеЭто может быть ревматоидный артрит, заболевания щитовидной железы (в частности, тиреотоксикоз), волчанка и другие нарушения, при которых иммунитет начинает атаковать клетки собственного организма.8. Вы переживаете сильный стрессКогда мы нервничаем, организму не до слюноотделения. Он занят проблемой выбора между «бить» или «бежать». Поэтому во рту предсказуемо пересыхает.Что делать, если сухость во рту появляется регулярно1. Проверьте, нормально ли работают слюнные железыЭто можно сделать у стоматолога. Если обнаружится, что ваши слюнные железы ленивы, медик может назначить лекарства и процедуры (например, электростимуляцию языка и нёба), которые приведут их в чувство.2. Активнее жуйтеЧем энергичнее вы жуёте, тем больше слюны производят соответствующие железы. Конечно, идеально жевать что-нибудь здоровое, к примеру свежие овощи и фрукты и другую твёрдую еду. Но если такой пищи под рукой нет, сойдёт и жевательная резинка.3. Старайтесь дышать через носИногда это трудно — допустим, когда нос заложен из-за простуды. В этом случае надо постараться ускорить выздоровление.Впрочем, бывают и другие причины заложенности, например полипы или искривление носовой перегородки. Если вам сложно дышать носом, но почему — вы и сами не можете понять, обязательно проконсультируйтесь с лором. Он назначит необходимое лечение.4. Пейте достаточно жидкостиВОЗ рекомендует женщинам примерно 2,7, а мужчинам — 3,7 литра в день. Причём не только в виде воды, но и в виде соков, супчиков и так далее.Если вы занимаетесь спортом или физическим трудом, особенно в жару, не забывайте пить больше.5. Регулярно полоскайте ротМожно просто водой. А можно — специальными средствами для полоскания, которые назначит вам стоматолог.6. Бросьте куритьСпасибо вам скажет не только слизистая рта, но и организм в целом. И даже кошелёк.7. Смените лекарствоЕсли вы обнаружили сухость во рту в списке побочных эффектов, проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу замены препарата на какую-нибудь менее иссушающую альтернативу.8. Обследуйтесь у врачаСухость во рту иногда может быть первым и почти единственным симптомом приближающегося заболевания. Поговорите об этом с терапевтом. Скорее всего, медик предложит вам сдать анализы крови (в том числе на гормоны щитовидной железы) и мочи. А затем при необходимости назначит лечение.9. Постарайтесь меньше нервничатьСуществует немало техник, позволяющих взять стресс под контроль. Научитесь расслабляться. Это улучшит не только слюноотделение, но и впечатления от жизни в целом.