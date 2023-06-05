Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые сильно вредят вашему сердцу

Диета играет решающую роль в развитии или профилактике заболеваний, так ваша диета помогает или мешает вашему здоровью?Одним из ведущих факторов, способствующих сердечным заболеваниям, является высокий уровень холестерина, который в основном вызывается употреблением жирной пищи.Употребление в пищу продуктов, содержащих слишком много насыщенных жиров, «меняет то, как печень справляется с холестерином».«Наши клетки печени имеют рецепторы ЛПНП [липопротеинов низкой плотности]. Когда холестерин ЛПНП проходит через кровь, эти рецепторы выводят холестерин из крови в печень для расщепления. Употребление слишком большого количества насыщенных жиров мешает рецепторам работать так хорошо, и в крови накапливается холестерин», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Варфоломеев назвал продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, которые вам лучше ограничить, включают:Молочный и белый шоколад, ириски, пирожные, пудинги и печеньеВыпечка и пирогиЖирное мясо, такое как бараньи отбивныеПереработанное мясо, такое как колбасы, гамбургеры, бекон и шашлыкиСливочное масло, сало, топленое масло, сливочное масло, маргарин, гусиный жир и почечное салоКокосовое и пальмовое масла и кокосовый кремПолножирные молочные продукты, такие как сливки, молоко, йогурт, сметана и сыр.Многие продукты содержат смесь насыщенных и ненасыщенных жиров. Старайтесь выбирать продукты с большим содержанием ненасыщенных жиров.Ненасыщенные жиры, которые считаются «полезными для сердца», преобладают в вашем рационе над насыщенными жирами, что может снизить риск сердечных заболеваний и сердечного приступа.Примеры ненасыщенных жиров включают:Масла из овощей, орехов и семян, такие как подсолнечное, сафлоровое, рапсовое, оливковое, арахисовое, ореховое и кукурузное маслаОрехи и семенаАвокадоЖирная рыба, такая как сельдь, сардины, скумбрия, лосось и форель.