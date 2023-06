Какие продукты помогут очистить организм от никотина

Все бесполезно, пока не откажетесь от курения.Продуктов, которые именно выводят никотин из организма, не существует. Организму всё равно придётся перерабатывать это вещество и удалять его с мочой, и на это нужно время. Но можно немного помочь телу нейтрализовать яд с помощью антиоксидантов и увеличения скорости обмена веществ.Только сначала нужно бросить курить. Выведение никотина замедляется из?за побочных соединений, которые вы вдыхаете. Поэтому чем больше вы курите, тем сложнее организму очиститься.Какие продукты теоретически могут быть полезны для выведения никотинаЭти продукты не нейтрализуют никотин, а в принципе помогают вывести вредные вещества из тела.ВодаВода «разбавляет» кровь и увеличивает количество походов в туалет. Поэтому концентрация любых токсинов, в том числе никотина и его метаболитов, будет снижаться немного быстрее.Зелёный чайВ зелёном чае содержатся полифенолы с мощными антиоксидантными свойствами. Причём они даже сильнее, чем у витамина C. Кроме того, некоторые люди отмечают, что зелёный чай обладает небольшим мочегонным действием. Так что он может немного ускорить выведение никотина. А ещё он снижает стресс, который часто заставляет тянуться за сигаретой.Овощи и фруктыКурение провоцирует окисление клеток и вызывает их гибель. А овощи и фрукты содержат антиоксиданты, такие как витамины C и E, а также ресвератрол. Они нейтрализуют активный кислород и таким образом уменьшают повреждение.Кроме того, они снижают вредное действие никотина на клетки в ротовой полости, а значит, защищают от хронических заболеваний рта.Больше всего ресвератрола содержит мускатный виноград, витамина C — брокколи, помидоры, клубника, цитрусовые, а витамина E — шпинат, перец, спаржа и другие овощи.Чтобы снизить риск заболеваний, связанных с курением, добавьте в пищу фрукты и овощи, богатые антиоксидантами. Это куда эффективнее, чем приём даже высоких доз добавок.КуркумаКуркумин — активное вещество в куркуме, тоже является антиоксидантом. Но этим не ограничивается его польза.Никотин включает в клетках нервной системы механизм запрограммированной гибели, а куркумин мешает этому. Но вряд ли можно съесть столько куркумы, что она сможет «отменить» вред сигарет для нервной системы.РасторопшаПохожий процесс гибели клеток никотин запускает в дыхательной системе. Погибшие клетки провоцируют воспаление, которое становится хроническим. В результате развиваются такие заболевания, как бронхит и хроническая обструктивная болезнь лёгких. В расторопше же содержится антиоксидант силимарин, который подавляет этот процесс. Но, как и с куркумином, компенсировать вред добавками невозможно.Какие ещё продукты можно попробовать, чтобы ускорить выведение никотина из организмаЭти способы пришли «из народа», но научных доказательств их эффективности нет.МолокоПочему?то это очень распространённая теория, хотя подтверждений ей нет. Возможно, разгадка в том, что курильщики отмечают, что молоко и молочные продукты ухудшают вкус сигарет, поэтому курить хочется реже.Хвойные маслаЕщё часто говорят, что ароматические хвойные масла помогают вывести из организма вредные смолы и никотин. Подтверждений этому нет, поэтому посоветовать их вам мы не можем. Но если у вас нет аллергии, то почему бы не попробовать.Какие продукты замедлят выведение никотина из организмаЭти продукты мешают ферментам превращать никотин в соединения, которые можно вывести из организма.ГрейпфрутыГрейпфрутовый сок подавляет выработку ферментов семейства цитохрома P450 в печени. Они отвечают за выведение разных чужеродных соединений и лекарств. Поэтому им запрещено запивать таблетки.Так что в теории грейпфруты могут замедлять утилизацию никотина.Продукты с ментоломТак же работают продукты с ментолом: сигареты, зубная паста и жидкость для полоскания рта. Последние два вещества лучше не глотать, а от ароматизированных сигарет — отказаться.