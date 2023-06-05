Врач-офтальмолог Кусков рассказал, почему нужно носить солнцезащитные очки даже в пасмурную погоду

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С началом летней поры солнцезащитные очки стали тем аксессуаром, без которого далеко не каждый решится выйти из дома. Однако дело заключается не только в стильном внешнем виде. В интервью для «Слово и Дело» врач-офтальмолог Александр Кусков рассказал, что такие очки пригодятся для защиты глаз даже в не самую солнечную погоду.Специалист объяснил, что даже в насыщенную облаками погоду уровень ультрафиолетового излучения достаточно высок для того, чтобы нанести вред глазам человека. Оно не только оказывает влияние на хрусталик и сетчатку, но даже может вызвать ожог роговицы. А это влечет за собой такие неприятные последствия, как резь и щипание в глазах.При этом, говорит Александр Кусков, для ненастной погоды можно приобрести вторую пару солнцезащитных очков с меньшим затемнением. А надевать их следует в период самой высокой солнечной активности – с 11 до 17 часов.