Ученые смогли убедиться, что благодаря регулярному приему свекольного сока риск сердечного приступа становится значительно ниже.Научные специалисты, представляющие Британский фонд сердца провели исследование, в котором свекольный сок доказал свою способность предотвращать сердечные приступы. В частности, это происходит при ежедневном употреблении этого напитка.«Ежедневное употребление свекольного сока в течение шести месяцев после установки стента снижает риск возникновения повторного сердечного приступа у пациентов со стенокардией». – сообщили ученые о результатах исследования на конференции Британского сердечно-сосудистого общества в Манчестере.Как выяснилось, у страдающих стенокардией пациентов, которым проводилась операция по установке стента, впоследствии начинали возникать серьезные нарушения в сердечной деятельности. Учеными были обследованы 300 человек. 16 процентов из них после операции по установке стента, столкнулись после нее с проблемами сердца, и некоторым понадобилась повторная операция.Однако при ежедневном употреблении свекольного сока показатель сократился до 7 процентов. По словам исследователей, позитивное действие сока свеклы на сердце объясняется присутствием неорганического нитрата, относящегося к солям азотной кислоты. Попав в организм, он преобразуется в оксид азота, который расслабляет сосуды, помогая расширяться с притоком крови без риска повреждений.Специалисты допускают, что употребление свекольного сока может входить в план терапии для пациентов, прошедших через имплантацию стента. Так ли это, покажет новое исследование, которое начнется уже скоро и будет более масштабным.