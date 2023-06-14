Врач Кондрахин рассказал, какие инфекции переносят комары
По его словам, водящиеся в Крыму, Грузии, Абхазии и Южной Африке насекомые могут быть переносчиками большого количества инфекций. При этом самым распространенным заболеванием является малярия.
"В Московской области таких случаев не было зафиксировано. В Москве это все привозное", – уточнил специалист.
В других странах, в свою очередь, надоедливые насекомые переносят такие опасные заболевания, как вирус Зика, лихорадка Западного Нила и Денге, а также желтая лихорадка. Все они характерны для регионов с более теплым климатом, обращает внимание Андрей Кондрахин. Как он объяснил, насекомое встает на крыло при температуре воздуха выше 20°C.
К счастью для москвичей, нам нечего опасаться, – отметил врач.
Вместе с тем он подчеркнул, что в СЗФО страны на сегодняшний день имеются зафиксированные случаи заражения малярией. А ранее упомянутая лихорадка Западного Нила встречается, например, в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
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