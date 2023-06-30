Эндокринолог Гуреева дала 5 советов как защитить себя от диабета

Число диабетиков во всем мире резко возрастает. За последние 30 лет число диабетиков во всем мире почти удвоилось — это касается всех стран и регионов, как показывает глобальное исследование.Диабет - как защитить себяСознательный образ жизни может снизить риск развития диабета 2 типа. Врач-эндокринолог Антонина Гуреева дает 5 советов по профилактике.Потеря лишнего весаИндекс массы тела (ИМТ) 25 и более считается избыточным весом, а ИМТ 30 и более — ожирением.Уделяйте не менее 30 минут упражнениемНе менее 30 минут уделяйте силовым тренировкам и видам спорта на выносливость (например, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание) каждый день, поскольку они особенно эффективны."Но важен каждый шаг. Полезно подниматься по лестнице вместо лифта, ходить, разговаривая по телефону, или ездить на работу на велосипеде", - говорит Гуреева.Убедитесь, что вы питаетесь правильноСогласно исследованиям, так называемая средиземноморская диета должна иметь профилактический эффект против диабета 2 типа."Пищевые волокна, в частности, помогают при нарушении метаболизма сахара и жиров и улучшают действие инсулина во многих системах органов".Рекомендуется 15 граммов клетчатки в день и 1000 калорий (около 30 граммов). Поэтому в вашем рационе должно быть много овощей и фруктов, а также цельнозерновых продуктов. Сократите потребление соли и сахара. Бобовые (например, фасоль, горох, чечевица) также увеличивают баланс пищевых волокон.Пейте кофеКофе может оказывать защитное действие."Четыре или максимум семь чашек кофе (также без кофеина) в день могут снизить риск развития диабета 2 типа на 25%".ВысыпайтесьНедостаток сна и нарушения сна отрицательно сказываются на уровне сахара в крови, действии инсулина и его высвобождении. Тяжелые нарушения сна, в том числе так называемый синдром апноэ во сне, тесно связаны с диабетом.