Галлюцинации присутствия может предсказывать когнитивный спад при болезни Паркинсона

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Галлюцинации присутствия — это ощущение присутствия кого-то рядом, хотя на самом деле вы совсем один. Ученые выяснили, что это также может предсказывать снижение когнитивных функций при этом состоянии.Исследователи сообщают, что каждый второй человек с болезнью Паркинсона регулярно испытывает галлюцинации. У трети пациентов они проявляются раньше более широко известных симптомов, таких как дрожь.Были собраны данные о 75 пациентах с болезнью Паркинсона в возрасте от 60 до 70 лет с использованием нейропсихологических интервью для оценки снижения когнитивных функций и электроэнцефалографии (ЭЭГ) для измерения состояния мозга в состоянии покоя. Пациентов также спрашивали о каких-либо переживаниях, связанных с галлюцинациями присутствия.Команда обнаружила, что когнитивное снижение лобной исполнительной функции, которая охватывает внимание, решение проблем, эмоциональную регуляцию и контроль над импульсами, было более быстрым в течение пяти лет у тех пациентов, которые испытывали галлюцинации на ранней стадии прогрессирования заболевания.«Теперь мы знаем, что при болезни Паркинсона следует серьезно относиться к ранним галлюцинациям», — пояснил Олаф Бланке из Швейцарского федерального технологического института Лозанны.Исследователи также заметили паттерн усиленной лобной тета (от 4 до 8 Гц) колебательной активности в мозгу, но только у тех, у кого были галлюцинации в начале болезни Паркинсона. Это еще один маркер, на который медицинские работники могут обратить внимание в будущем.Бланке и его коллеги призывают всех, кто страдает болезнью Паркинсона, у кого есть галлюцинации присутствия, рассказать о своем опыте своим врачам. Эти галлюцинации часто остаются незамеченными, игнорируются или считаются побочными эффектами лечения.«Обнаружение самых ранних признаков деменции означает раннее лечение болезни, что позволяет нам разрабатывать улучшенные и персонализированные методы лечения, которые пытаются изменить течение болезни и улучшить когнитивные функции», — говорит Бланке.Галлюцинации определяются как ложное восприятие сенсорного опыта, обычно возникающее из-за аномалий в работе мозга, поэтому неудивительно, что они становятся более распространенными при заболеваниях головного мозга, таких как болезнь Паркинсона.Следующим шагом для исследователей является изучение способов удобного и надежного использования этой системы раннего предупреждения. Это может включать в себя обнаружение паттернов активности мозга, которые коррелируют с галлюцинациями, возможно, даже до того, как они действительно проявятся.«Пока что у нас есть доказательства, связывающие снижение когнитивных функций и ранние галлюцинации только с болезнью Паркинсона, но они также могут быть справедливы и для других нейродегенеративных заболеваний», — говорит Бланке.