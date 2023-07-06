Врач Арзамасцев: отвар из сухофруктов содействует снижению давления за счет калия

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал вкусные летние напитки, которые содействуют снижению высокого артериального давления.Врач Арзамасцев рассказал в интервью о трех напитках, полезных для снижения АД, которые помогают разнообразить летний рацион.Чай с мятой. Мята и другие травы, обладающие седативным эффектом, могут использоваться для приготовления чаев с гипотензивным действием, пояснил специалист.«Травяные чаи, которые включают в себя мяту и другие успокаивающие травы, снижают уровень тревожности, благодаря чему понижается давление», - сообщил Евгений АрзамасцевКлюквенный морс. По словам медика, гипертония ассоциируется с задержкой жидкости в организме, а напитки из клюквы обладают мочегонным действием. Способствуя выведению лишней жидкости, клюквенный морс или отвар из клюквы могут помогать снижать давление.Отвар из сухофруктов. Арзамасцев напомнил, что гипертоникам часто рекомендуют употреблять в пищу продукты с калием. Это не случайно. Калий обладает свойством понижать уровень натрия – микроэлемента, вызывающего задержку жидкости в тканях и связанный с ней рост артериального давления. Калия много в дарах природы – фруктах, овощах, ягодах. Напитки из них содействует снижению давления.«Для нормализации давления подойдут напитки с содержанием калия и магния – это может быть отвар из сухофруктов: кураги, чернослива», - резюмировал эксперт.