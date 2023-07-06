Спортивный врач Брыкин объяснил, как добиться эффекта уже с первого визита в фитнес-клуб

Мы отправляемся в спортзал для того, чтобы похудеть, подкачать ослабевшие мышцы и получить заряд бодрости. Многие делают регулярные тренировки частью жизни, но занятия могут быть не совсем эффективными.Часто люди, которые начинают заниматься спортом, жалуются на то, что регулярно ходят в зал, занимаются до потери пульса, но совершенно не видят тех результатов, на которые рассчитывают. Это нередко приводит к тому, что интерес к тренировкам постепенно угасает, визиты в зал становятся все реже и в итоге сходят на нет. Можно ли сделать так, чтобы эффект появился с самых первых занятий? Специалисты в области спортивной медицины уверенно отвечают — «да».Однако важно к занятиям правильно подготовиться. Как именно, «Доктору Питеру» объяснил спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин.На одни и те же граблиВполне естественное желание тренирующихся — как можно скорее увидеть результаты своих трудов. Однако стоит сразу же отметить ошибку всех новичков: не стоит ждать выраженных результатов за месяц и даже два. Получить идеальную фигуру и рельефные мышцы за такое время нереально, важно систематически и постепенно повышать нагрузки, делая шаг за шагом к своей мечте.Если начать слишком резко, не дав телу адаптироваться к новым условиям его существования, вместо шикарных результатов — потери веса и накачанных мышц — можно получить проблемы со здоровьем, которые придется долго устранять.Не решат проблему фигуры и веса и ежедневные походы в зал: количество в этом вопросе еще не означает качество.Нагрузки — это стрессЛюбые физические нагрузки после длительного перерыва (или если вы вообще впервые перешагнули порог тренажерного зала) — стресс для организма. Поэтому не стоит сразу браться за самые большие веса и изнурять себя тяжелыми тренировками. Адаптироваться к новому режиму нужно плавно, начиная с 2–3 занятий в неделю.«Перетренированность может ухудшить спортивные показатели и затормозить похудение», — рассказывает Антон Брыкин.Если не знаете, как подобрать оптимальный режим занятий, воспользуйтесь помощью спортивного врача или персонального тренера. Они смогут помочь вам в разработке индивидуальной программы занятий, которая будет подходить именно вам. Кроме того, вы получите еще и ценные советы, как правильно распределить нагрузку, снять болезненность в мышцах и утомление.Витаминов должно быть достаточноПри активных занятиях спортом нужно следить за питанием и не допускать дефицита витаминов и минералов. Здесь особенно важны белки и углеводы. Белки поставляют необходимые для синтеза мышц аминокислоты. Они помогают нарастить мышечную массу. Углеводы — это источник энергии для организма, топливо, которое придает сил во время занятий спортом.«Всем, кто занимается фитнесом или ходит в тренажерный зал, нужно следить за уровнем витаминов B1, B2, B6, E, D и аскорбиновой кислоты. Они поддерживают иммунитет, регулируют обмен веществ и помогают быстрее восстановиться», — объясняет эксперт лаборатории «Гемотест».Цинк, магний и железо — пополните запасыНе менее важны минералы, прежде всего цинк, кальций, магний и железо. Их дефицит может привести к тому, что никакого прогресса от тренировок не будет, а в организме возникнут серьезные нарушения. Проверить уровень витаминов и минералов помогут анализы. Сдавать их полезно не только перед началом тренировок, но и в профилактических целях — хотя бы раз в год.Чтобы оценить состояние организма и потребность в важных микронутриентах, нужно сдать общий и биохимический анализ крови, а также тесты на уровень кальция, витамина D, магния и цинка.«Результаты этих исследований помогут понять, нормально ли работает обмен веществ, справляются ли почки и печень, хватает ли организму жизненно важных элементов», — говорит Антон Брыкин.Получите персональные рекомендацииПо результатам анализов врач даст рекомендации, как отрегулировать режим сна и отдыха, какие продукты включить в рацион или, наоборот, исключить из него, какие препараты и биологически активные добавки принимать.Такой вдумчивый подход поможет безопасно снизить вес, укрепить мышцы и избежать эффекта «йо-йо» — быстрого набора жировой массы после завершения диеты и тренировок.