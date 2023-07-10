Врач Шехян назвал 4 ошибки, которые превращают полезные каши в яд для сердечников

Забудьте о привычных рецептах, которым учили наши бабушки. Вот как нужно готовить любимую кашу, чтобы она действительно приносила пользу сердцу и сосудам.У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями должно быть особое питание. В меню довольно много ограничений, а вот крупы — обязательное блюдо, которое следует включить в ежедневный рацион. Причем есть любимые каши можно и несколько раз в день. Главное, правильно их готовить.Кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения«Специфических кардиологических каш на самом деле не существует. Все крупы полезны, поскольку корни растений берут из почвы минералы и микроэлементы, — говорит кардиолог, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян. — Эти минералы и микроэлементы нам очень нужны. Они поддерживают общее оптимальное состояние организма, чтобы не было в том числе дополнительной нагрузки на сердце и сосуды».Итак, полезны все каши, но больше всего врач советует налегать на эти крупы: «Самая полезная каша — овсянка. Она максимально сбалансирована по составу, легко усваивается, содержит достаточное количество клетчатки, что способствует активной работе кишечника, — комментирует врач. — Также в кардиологических отделениях обычно дают гречку (она содержит много железа и других полезных веществ) и пшенную кашу, сбалансированную по белкам и углеводам».Однако даже самую полезную крупу мы зачастую превращаем в бесполезную и даже вредную. Наш эксперт рассказал, как не надо готовить кашу.Приправлять сливочным маслом«Крупы полезны при одном условии — если не „улучшать“ их вкусовые качества вредными продуктами, — говорит кардиолог. — К сожалению, существует культура приготовления каш. Их приправляют сливочным маслом, зажаркой. Так они становятся гораздо менее полезными».По словам врача, правильная каша для сердечника должна быть без холестерина, то есть без сливочного масла.«В этом случае из бляшек, которые покрывают стенки сосудов, происходит обратный выход холестерина в кровоток. Бляшки уменьшаются в объеме, сосуды оздоравливаются. В крайнем случае можно добавить немного растительного масла, хотя это тоже не очень полезно», — предупреждает Грант Шехян.СолитьУпотребление соли лучше ограничить, а в идеале и вовсе от нее отказаться.«Пища и так содержит достаточное количество натрия и хлора. Досаливание же ведет к задержке жидкости и развитию гипертонии. Поэтому лучше вообще не солить, — говорит кардиолог. — Если приучить себя питаться без соли, через некоторое время возникает привычка».Ну а чтобы каша не была совсем пресной, можно приправить ее кунжутом или зеленью.Использовать кашу как гарнирМы привыкли, что на второе крупы всегда идут в качестве гарнира. А дополняет его что-то мясное. Как правило, жареная котлета или кусок жирного мяса.«Каша вполне может быть основным блюдом — на завтрак, обед и ужин, — уверяет эксперт. — Я понимаю, что есть средиземноморская диета, где нет никаких каш. Но в нашей стране другая культурная традиция».И уж тем более не советует врач добавлять к каше жирное мясо.«Рекомендация для правильного питания одна: меньше жареного, жирного, побольше приготовленного на пару», — советует Грант Шехян.Варить кашу, а не замачивать«Термическая обработка приводит к разрушению части полезных веществ, а также белков, — говорит эксперт. — Лучше есть крупы без термической обработки. Например, гречку на ночь заваривают в кипятке. Можно залить гречку кефиром, желательно обезжиренным, если есть проблемы с сердцем.Такая методика питания — своего рода возвращение к истокам. Человек в своих пищевых привычках за века максимально отдалился от того, что ему предопределено природой, потому что обезьяны, наши ближайшие родственники, обеды не варят».Так что методика не варить, а заваривать — это полезно. Хотя вкус некоторых каш без варки, конечно, на любителя.