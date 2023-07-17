Ученые придумали, как обратить вспять старение без изменения генома человека

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Специалисты Гарвардской медицинской школы смогли создать шесть химических коктейлей, способных менее чем за неделю омолодить клетки человека без необходимости в генетической терапии и без вреда для их идентичности.Старение организма сопровождается остановкой клеточного цикла и потерей их функций. Как результат, раны медленнее заживают, кожа и мышцы теряют эластичность и появляются различные возрастные заболевания.По словам ученых, этот процесс можно обратить вспять путем экспрессии специфических генов. Однако такой способ сопряжен с рисками для организма, например с появлением рака. Поэтому исследователи ищут другие способы остановки старения.В этой работе авторы провели масштабный скрининг наборов молекул, способных добиться омоложения клеток человека. В результате они определили шесть химических коктейлей молекул, восстанавливающих молодость клеток менее чем за неделю без необходимости вводить генетический материал и без побочных эффектов.«До недавнего времени лучшее, что мы могли сделать, — это замедлить старение. Новые открытия предполагают, что теперь мы можем обратить его вспять. Однако ранее этот процесс требовал генетической терапии, что ограничивало его широкое использование. Наше открытие дает возможность обратить вспять старение с помощью одной таблетки, начиная от улучшения зрения и заканчивая эффективным лечением многочисленных возрастных заболеваний», — рассказали исследователи.