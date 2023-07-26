Кардиолог Конев рассказал об эффекте нитроглицерина при боли в сердце

Врач-кардиолог Юрий Конев посоветовал не назначать себе нитроглицерин самостоятельно.Кардиолог Конев проинформировал, что при лечении стенокардии, а также других сердечных болезней назначают такой препарат как нитроглицерин. Медик рассказал об эффекте нитроглицерина при боли в сердце: прием этого средства, по его словам, является наиболее действенным быстрым способом уменьшить такую боль.«При появлении боли в сердце на первом месте по эффективности можно назвать нитроглицерин в различных формах. При его приеме расширяются сосуды и улучшается кровоток, что способствует уменьшению боли», - объяснил кардиолог Конев.В то же время он подчеркнул, что возникновение дискомфорта и болей в груди нужно обязательно обращаться к врачам, а не прибегать к самолечению. Неприятные ощущения в области грудной клетки не всегда означают, что у человека имеется патология сердца. Однако если проблемы с сердцем все же возникают, их необходимо своевременно выявить и назначить терапию – лучше профессиональных медиков этого не сделает никто.

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