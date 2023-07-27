4 способа предотвратить скачки артериального давления

Резкие изменения артериального давления могут происходить с разной периодичностью, но во всех случаях подобное состояние не сулит ничего хорошего. Из-за них кружится голова, появляется сильная головная боль и боль в груди.Порой симптомы застают человека в самый неподходящие моменты: например, за рулем автомобиля или в самолете. Поэтому крайне важно делать все для предотвращения таких колебаний.Меньше сахараИзбыток глюкозы в крови способен спровоцировать повышение артериального давления. В этой связи необходимо не просто следить за количеством потребляемых сладостей, но и с вниманием относиться к составу продуктов, в которых сахара, на первый взгляд, вообще не должно быть. Например, в те же йогурты и каши нередко добавляют подсластители, которые вредят организму ничуть не меньше белого углевода. То же самое касается различных ароматизированных напитков.Больше фруктов и овощейПравильный и разнообразный рацион действительно является одним из условий здоровых сосудов и исправной работы сердца. Поэтому специалисты рекомендуют потреблять больше фруктов и овощей, особенно тех, которые понижают давление. В их числе шпинат, морковь, помидоры, бананы, киви, гранат и многие другие. В том случае, если человек до определенного момента редко радовал себя подобной продукцией, важно знать меру и обдуманно вводить фрукты и овощи в рацион. Например, с каждым днем немного увеличивать порции.Контроль натрияНатрий "удерживает" жидкость в организме, поэтому его чрезмерное потребление также может привести к повышению давления и повреждению сосудов. Во избежание этого не следует злоупотреблять продуктами с его содержанием. Речь идет о фастфуде, поваренной соли, сыре, хлебе и снеках. В целом в сутки рекомендуется потреблять не более 2300 мг натрия.Постоянное вниманиеНельзя не отметить в том числе важность наблюдения за своим состоянием. На него влияют самые разные факторы – от сна до приема медикаментов, поэтому не будет лишним отслеживать артериальное давление на постоянной основе. Для большего спокойствия можно, например, обзавестись компактным тонометром на палец, которым получится воспользоваться в любой момент.

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