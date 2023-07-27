Не чаще 16 раз в день: когда сухой кашель может быть признаком серьезной болезни

Время от времени мы можем кашлять. Единичные покашливания не опасны и совершенно не означают, что вы заболели. Но упорный сухой кашель, который возникает ежедневно, — это повод для беспокойства.Кашель — это природный механизм очищения дыхательных путей от всего, что мешает воздуху свободно попадать в легкие. Кашлять может и здоровый человек, но чаще всего навязчивый сухой кашель — признак проблем в организме. Почему появляется кашель и когда стоит насторожиться, «Доктору Питеру» рассказал Роман Иванов, эксперт лаборатории «Гемотест».Кашель, который есть у всехКаждый день человек вдыхает не только воздух. В горло и бронхи попадают частички бытовой пыли, пыльца растений и другие загрязнители. Слизь, которая находится на стенках дыхательных путей, задерживает чужеродные элементы. Время от времени, чтобы удалить все ненужное, организм «включает» кашель.Поэтому в течение суток (чаще всего днем) здоровый взрослый может покашливать до 16 раз, а ребенок — до 30. Это нормально. Городские жители кашляют чаще сельских из-за большого количества загрязнителей в атмосфере. У некоторых людей кашель может появляться при изменении влажности воздуха. Это тоже вполне физиологическая реакция на внешние раздражители.Кашель как симптом болезниЕсли кашель становится навязчивым и/или появляются другие симптомы, например температура, слабость, ломота, боль, — это признак болезни. Чаще всего кашель сопровождает острые респираторные вирусные инфекции.ОРВИ — большая группа заболеваний, вызывать которые могут почти 200 разных вирусов. В России каждый год болеют 30 миллионов человек: дети — до 6–8 раз в год, взрослые реже — 2–4 раза в год, в зависимости от силы иммунитета и особенностей образа жизни. ОРВИ, как правило, не опасны, если вовремя начать лечение под контролем врача и не допускать осложнений.Чаще всего простуды начинаются именно с сухого кашля, особенно при поражении глотки, трахеи или гортани. В последующем, по мере развития клинической картины, сухой кашель переходит во влажный и постепенно исчезает.Сухой кашель как признак астмыВторая по распространенности причина навязчивого сухого кашля — бронхиальная астма. Это хроническое заболевание, при котором воспаляются дыхательные пути, развивается отек и, как следствие, раздражаются нервные окончания, ответственные за кашлевой рефлекс. При этом слизи у астматиков вырабатывается больше, а бронхи приобретают гиперчувствительность к дыму, пыли или пыльце — кашель может возникнуть от малейшего раздражителя.Чаще всего сухой кашель возникает приступами, может сопровождаться свистами, одышкой и затруднением дыхания, синюшностью кончиков пальцев и потливостью. Снять приступ помогают индивидуально подобранные препараты, чаще в форме ингаляций.Заброс кислоты из желудкаТретья распространенная причина кашля — гастроэзофагеальный рефлюкс. Это заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором кислота из желудка периодически забрасывается в пищевод. Желудочный сок раздражает рецепторы слизистой оболочки пищевода и дыхательных путей и запускает кашлевой рефлекс. Обычно это происходит ночью, утром есть ощущение кома в глотке, неприятного вкуса во рту.Другие причины, о которых стоит знатьРеже кашель может быть проявлением сердечной недостаточности, болезней щитовидной железы, опухолей, аневризмы аорты, иммунодефицита. У детей — сигналом нарушения развития бронхолегочной системы или сосудов. Отдельная группа причин — это курение, работа на вредном производстве, травмы и попадание инородных предметов в дыхательные пути.Если рефлекторный (очищающий) кашель — явление разовое, то кашель из-за болезни может не прекращаться довольно долго. Так, при ОРВИ он сохраняется 2–3 недели. Хронический кашель — более 8 недель — бывает при астме, гастроэзофагеальном рефлюксе, туберкулезе.Если кашель продолжается несколько дней, стоит проконсультироваться с врачом, особенно если нет других признаков респираторных заболеваний (насморка, температуры).Кашель без видимых причинИногда истоки навязчивого покашливания и даже приступов удушливого кашля — не в болезнях и не в раздражителях. Тогда врачи ищут психологическую причину. Стресс и тревога запускают в организме цепочку биохимических реакций, в том числе активизируют вегетативный отдел нервной системы, отвечающий за рефлексы — дыхание и кашель.Когда эмоции утихают, а уровень стресса снижается, психогенный кашель прекращается. Очень часто люди не осознают связи между кашлем и стрессом, пытаясь найти причину в физических нарушениях. Лечение требует времени, иногда — применения антидепрессантов или психотерапии.

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