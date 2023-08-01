Трихолог Нагайцева заявила о неприятных последствиях частого использования шампуней от перхоти

Частое использование шампуней от перхоти может ухудшить ситуацию, так как они нарушают баланс кожи. Об этом заявила трихолог Юлия Нагайцева.

По словам специалиста, вместо этого, такие шампуни можно применять в качестве профилактического средства раз в неделю, если перхоти нет. Но лучше, утверждает эксперт, шампуни от перхоти с антимикотическими компонентами использовать только во время обострения, когда появляются зуд и покраснения на коже.

Такие средства назначаются на период от 10 до 14 дней, а в некоторых случаях и до месяца, подчеркнула врач. За этот период кожный процесс стабилизируется, подчеркивает трихолог, и терапия может быть прекращена.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил gorizont в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь