Трихолог Нагайцева заявила о неприятных последствиях частого использования шампуней от перхоти
По словам специалиста, вместо этого, такие шампуни можно применять в качестве профилактического средства раз в неделю, если перхоти нет. Но лучше, утверждает эксперт, шампуни от перхоти с антимикотическими компонентами использовать только во время обострения, когда появляются зуд и покраснения на коже.
Такие средства назначаются на период от 10 до 14 дней, а в некоторых случаях и до месяца, подчеркнула врач. За этот период кожный процесс стабилизируется, подчеркивает трихолог, и терапия может быть прекращена.
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