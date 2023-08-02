Врачи озвучили «тихий» симптом опасно высокого уровня холестерина

Несмотря на то, что повышение уровня холестерина очень опасно для человека, выявить изменения без помощи специалиста практически невозможно. Многие люди даже не подозревают о наличии проблемы, пока не сдадут кровь на анализ. Но есть признаки, по которым можно определить высокий уровень холестерина. Врачи назвали «тихий» симптом

Секрет открыли кардиологи Британского фонда сердца. По словам специалистов, о наличии высокого уровня холестерина могут сказать костяшки пальцы. Если холестерин находится намного выше нормы, на костяшках появляются вздутия.

При этом никакого дискомфорта такие изменения на руках не вызывают, из-за чего врачи и называют симптом «тихим». Однако это свидетельствует о наличии серьезных проблем. А значит, самое время обратиться к специалисту.

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