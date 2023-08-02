Врачи озвучили «тихий» симптом опасно высокого уровня холестерина
Секрет открыли кардиологи Британского фонда сердца. По словам специалистов, о наличии высокого уровня холестерина могут сказать костяшки пальцы. Если холестерин находится намного выше нормы, на костяшках появляются вздутия.
При этом никакого дискомфорта такие изменения на руках не вызывают, из-за чего врачи и называют симптом «тихим». Однако это свидетельствует о наличии серьезных проблем. А значит, самое время обратиться к специалисту.
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