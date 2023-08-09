Бронхит: симптомы, причины, лечение

Согласно статистически данным Всемирной организации здравоохранения, хроническая обструктивная болезнь легких (под которой понимается хронический бронхит) является 3-ей по распространенности причиной смерти в мире. Так, в 2019-м году она унесла жизни почти 3,3 миллиона человек.СимптомыБронхит представляет собой заболевание нижних дыхательных путей, которое характеризуется воспалением слизистой оболочки бронхов.Как правило, оно дает о себе знать кашлем, который из сухого постепенно переходит в мокрый. Также пациенты с данным диагнозом обычно жалуются на дискомфорт в грудине и болезненность при дыхании, хрипы, одышку – не только во время или после физических нагрузок, но и в состоянии покоя. В более запущенных стадиях бронхит проявляется в виде озноба, чрезмерного потоотделения, головных болей и высокой температуры тела, которая может доходить до 38,5-39°C.ПричиныПричины развития недуга можно разделить на 3 группы: инфекции, воздействие внешних и внутренних факторов. В первом случае речь идет о попадании в организм вирусов и бактерий, провоцирующих воспалительный процесс. Во втором – об избытке опасных испарений, в облаке которых человек, например, проводит большое количество времени при выполнении рабочих обязанностей. Сюда же относятся загрязненный воздух и курение. В последнем случае подразумевается индивидуальная непереносимость тех или иных веществ, а также уже имеющиеся патологии и заболевания – риновирусы, аденовирусы, герпесвирусы и др.ЛечениеСхема лечения зависит от причины возникновения заболевания. Как правило, страдающим от бронхита пациентам назначаются антибиотики, адаптогены либо анестетики.Специалисты обращают внимание на необходимость скорейшего обращения за медицинской помощью при проявлении характерных для недуга симптомов. В случае их игнорирования у человека могут развиться осложнения, в числе которых пневмония, астма, фиброз и др.Бронхит диагностируется при помощи рентгена и компьютерной томографии бронхов, их прослушки, сдачи клинического анализа крови и других методов.

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