Врач Демьяновская объяснила, как избежать повторного инфаркта

Человек, который перенес инфаркт и восстановился, практически всегда ощущает в глубине души страх: вдруг история повторится? И это небезосновательно.Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смерти людей во всем мире. И инфаркты, они же «сердечные приступы», входят в их число. Людям с нарушениями работы сердца и тем, у кого уже был инфаркт, важно тщательно следить за своим здоровьем и регулярно проверяться у врача. В противном случае история может повториться. О рекомендациях для людей, перенесших инфаркт, и о том, чего однозначно следует избегать, «Доктору Питеру» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.У сердца после остановки есть 15 минут, чтобы заработать вновьСердце начинает биться еще на 3-4 неделе беременности, когда будущий человек в длину всего около 4-5 мм. И оно непрерывно сокращается, перекачивая по телу кровь до последней минуты жизни. Если в силу каких-то причин сердцебиение прекращается, наступает клиническая смерть, и есть всего 5-15 минут (в зависимости от реанимационных действий) на то, чтобы снова запустить его. В противном случае человек погибнет.Непрерывное сердцебиение возможно за счет особого строения миокарда. Его мышцы похожи на скелетные, но обладают автоматизмом, их сокращениями руководит особый синусовый узел. Усилиями разума мы не можем ни остановить, ни завести сердце. Если мышцы сердца слабеют или сильно повреждаются, например при прекращении кровотока по одной из артерий самого сердца, работа органа существенно осложняется.Инфаркт — гибель части мышцыИнфаркт миокарда развивается, если к сердечной мышце резко перестает поступать кровь. Миокард непрерывно работает, поэтому без доступа кислорода и питательных веществ его клетки в считаные минуты отмирают, перестают функционировать. В дальнейшем место погибших клеток сердечной мышцы занимает соединительная ткань. Она не столь эластична и прочна и, конечно, неспособна сокращаться. Чем больше зона повреждения, тем хуже сердце будет в дальнейшем качать кровь.Бляшки в сосудах — причина инфарктаДо 90% инфарктов тесно связаны с атеросклерозом — отложением холестериновых бляшек в стенках артерий, в том числе венечных, питающих сердце. Образующиеся бляшки, выступая в просвет артерии, перекрывают кровоток в коронарных сосудах. Соответственно, чтобы снизить риск инфаркта, как первичного, так и повторного, атеросклероз важно держать под контролем: сдавать анализы, измерять артериальное давление, при необходимости проводить исследования кровоснабжения сердечной мышцы, наблюдаться у врача, принимать лекарства и вести здоровый образ жизни, объяснила эксперт.Контролируйте свои болезниДругие хронические заболевания, например сахарный диабет, тоже необходимо лечить и держать под контролем уровень сахара крови. Дело в том, что хронические патологии могут влиять на состояние сосудов и сердца. Для поддержания здоровья людям с инфарктом в анамнезе нередко приходится наблюдаться еще и у эндокринолога.Этот врач занимается нарушениями обмена веществ и болезнями, которые служат первопричиной развития атеросклероза.Слушайте, что говорит врачЛюдям, пережившим инфаркт, важно придерживаться некоторых ограничений в привычной жизни, чтобы не повторить печальный сценарий. Например, им категорически запрещены тяжелые, интенсивные, длительные физические нагрузки.Также следует пересмотреть свой рацион: избегать высококалорийной, соленой и жирной пищи, алкоголя — все это повышает уровень артериального давления и холестерина в крови. Полезно будет отказаться и от сигарет: курение влияет на тонус сосудов, состояние их стенок и в целом плохо сказывается на здоровье.А вот умеренная активность очень полезна. По согласованию с лечащим врачом можно гулять, заниматься несложной зарядкой или плавать в свое удовольствие.«Подобные занятия улучшают метаболизм и общее самочувствие», — резюмировала врач.Постоянное наблюдениеВажно помнить, что инфаркт не проходит бесследно, он наносит огромный вред здоровью и влияет на работу сердца в течение всей оставшейся жизни. К сожалению, та часть мышцы, которая погибла в результате нарушения кровообращения, уже не восстановится.Ее работу берут на себя соседние участки, а значит, сердце работает с повышенной нагрузкой. Поэтому при плохом самочувствии, аритмии, боли за грудиной, аномальном снижении или повышении артериального давления следует немедленно обратиться к специалисту. Он поможет определить, в чем проблема, и скорректирует план лечения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки