Кардиолог Варфоломеев назвал 5 ранних признаков ишемической болезни сердца

По словам эксперта, ваша грудь может быть первой областью, которая забьет тревогу и укажет на ишемическую болезнь сердца.Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом сердечных заболеваний, с этим заболеванием живет около 200 миллионов человек во всем мире.Также известная как ишемическая болезнь сердца или ишемическая болезнь сердца, она возникает, когда накопление бляшек в коронарных артериях блокирует кровоснабжение сердечной мышцы.Эта смесь холестерина, жира, кальция и других веществ может сужать артерии, уменьшая приток крови к сердцу."Снижение кровотока и снабжения сердца кислородом может привести к различным симптомам", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Эксперт рекомендовал обращать внимание на следующие «ранние» признаки: боль в груди (стенокардия), одышка, боль во всем теле, предобморочное состояние и тошнота.«Стенокардия обычно возникает, когда сердце работает с большей нагрузкой и нуждается в большем количестве кислорода, например, во время физической нагрузки или эмоционального стресса. Боль в груди может ощущаться как давление, стеснение, сдавливание или тяжесть, и она может иррадиировать в шею, руки, плечи, челюсть или спину».Кроме того, снижение притока крови к сердцу может вызвать накопление жидкости в легких, вызывая одышку.Эксперт объяснил, что отсутствие богатой кислородом крови, протекающей по вашим артериям, также может вызвать у вас чувство усталости и слабости. Наконец, недостаточное кровоснабжение головного мозга из-за ишемической болезни сердца также может вызывать головокружение.Если вы испытываете какие-либо из этих предупреждающих знаков, эксперт рекомендует «поговорить со своим врачом общей практики».Он может провести медицинский осмотр, обзор вашей истории болезни и дополнительные диагностические тесты, такие как электрокардиограмма (ЭКГ), стресс-тест, эхокардиограмма, коронарная ангиограмма или анализы крови для оценки уровня холестерина и сердечных ферментов.«Вы должны следовать любым советам по изменению образа жизни, таким как переход на полезную для сердца диету, увеличение физической активности, отказ от курения, управление стрессом и поддержание здорового веса».Кроме того, ваш врач может также прописать вам лекарства для облегчения ваших симптомов и снижения риска дальнейших осложнений.Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Варфоломеев рекомендует есть больше жирной рыбы.От тунца до скумбрии, от лосося жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают контролировать уровень холестерина. Это незаменимые жиры, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина за счет снижения уровня триглицеридов (основной компонент жира в организме человека)."Для людей с высоким уровнем холестерина рыба является здоровой альтернативой мясным продуктом, особенно красному мясу и мясным полуфабрикатам с высоким содержанием насыщенных жиров".

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