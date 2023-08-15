Онколог Воробьев назвал признак во время еды, который сигнализирует о раке желудка

Каждый год миллионам людей диагностируют рак желудка. Важно знать симптомы, на которые нужно обратить внимание.Врач-онколог предупредил, что многим людям «поздно диагностируют» рак желудка, а это означает, что у пациентов, как правило, худший прогноз. Может помочь выявление симптомов как можно раньше — один из признаков может появиться во время еды."Когда вы завтракаете, обедаете или ужинаете, чувствуете ли вы себя сытым после того, как съели небольшое количество еды? Если да, то это может свидетельствовать о раке желудка, а также о необъяснимой потере веса, боли в животе, расстройстве желудка, которое не проходит, и затрудненном глотании", - говорит врач-онколог Андрей ВоробьевСимптомы рака желудка — полный список:Затрудненное глотание (дисфагия)Необъяснимая потеря весаБоль в животеРасстройство желудка, которое не проходитЧувство сытости после употребления небольшого количестваПотеря аппетитаЧувство или болезньТемный калУсталость из-за низкого уровня эритроцитов (анемия).«Симптомы раннего рака желудка могут быть похожи на симптомы других состояний, таких как язва желудка», - говорит Воробьев.Прием таких препаратов как омепразол (ингибиторы протонной помпы) может маскировать симптомы рака желудка, поэтому никогда не принимайте их без назначения врача. Таким образом, чтобы выявить основную причину симптомов, запишитесь на прием к врачу.Ваш врач может направить вас к специалисту, который поможет разобраться в корне проблемы со здоровьем. Хотя рак желудка может развиться у любого человека. Есть определенные факторы, которые могут сделать его развитие более вероятным.К таким факторам относятся возраст старше 50 лет, принадлежность к мужчине и наличие длительной инфекции Helicobacter pylori (H. pylori).Определенные состояния желудка также могут повысить вероятность рака желудка, например:Тяжелый кислотный рефлюксГастритПернициозная анемия.Как снизить риск рака желудкаПопробуйте бросить куритьПопробуйте похудеть, если у вас избыточный весНосите защитную одежду и маски, если вы работаете на работе, где вы подвергаетесь воздействию вредных химических веществ, например, в резиновой промышленности или при добыче угля.Сократите количество соли, которую вы едитеПостарайтесь сократить употребление алкоголя и не употреблять более 14 единиц в неделю.Старайтесь съедать по крайней мере пять порций различных фруктов и овощей каждый день."Тем не менее, ранний скрининг рака является главным фактором выживаемости. Поэтому важно обращать внимание даже на незначительные симптомы и обращаться по их поводу к врачу", - советует врач-онколог.Если у вас диагностирован рак желудка, существует поддержка, которая поможет вам и вашей семье во время лечения.

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