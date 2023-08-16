Врач Иванов: снижение аппетита и потеря веса могут быть «тихими» проявлениями рака

Врач онкохирург Антон Иванов: не видимые глазу, скрывающиеся в организме симптомы рака часто называют «тихими».Врач Иванов сообщил, что симптомы, возникающие в связи с развитием рака, бывают как видимыми и осязаемыми, так и скрытыми, «тихими». В частности, визуально заметными бывают злокачественные изменения с родинками, с молочной железой.Что касается более скрытых симптомов, к таковым относятся, например, изменения в работе желудочно-кишечного тракта, констатировал онколог. Так, по его словам, снижение аппетита и потеря веса могут быть «тихими» проявлениями рака.«Снизился аппетит, появились тошнота, рвота, отвращение к еде, расстройство стула, вздутие живота – это могут быть «тихие» проявления онкозаболевания, которые требуют внимания. А незапланированное снижение веса, как правило, говорит о более прогрессивной стадии заболевания», - поделился врач с «Газетой.Ru».Иванов продолжил, что мужчинам нужно обязательно проконсультироваться с урологом, если возникают трудности с мочеиспусканием и регулярные ночные пробуждения для похода в туалет. Кроме того, нельзя оставлять без внимания беспричинный длительный кашель, изменения с мокротой, постоянную апатию или слабость.«Если апатия и слабость долгое время сопровождают вас, то стоит перестраховаться и обратиться к врачу, ведь это возможные признаки онкологического заболевания».Иванов подчеркнул: в борьбе с раковыми заболеваниями ключевым фактором являются профилактические обследования – именно они позволяют своевременно выявить злокачественный процесс. Появление симптомов в случае рака часто означает, что он прогрессирует и плохо поддается лечению.

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