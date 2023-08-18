Обычная простуда или ковид? Проверьте, не заразились ли вы новым штаммом «эрис»

Коронавирус никуда не исчез, штаммы продолжают мутировать и распространяться по миру. Как понять, что вы заразились новым подвидом «эрис?» Объясняют врачи.Новый вид коронавируса «эрис» изначально начал распространяться в Великобритании в конце июля. Это очередной потомок «омикрона», известный также как EG.5.1. Местные врачи крайне обеспокоены тем, что «мутант» может спровоцировать новую волну и придется вводить очередные ковидные ограничения.«Эрис», как его родитель «омикрон», оказался очень заразным и быстрым: его уже обнаружили и в других странах, включая Россию. Как понять, что вы заразились именно новым штаммом, а не просто простыли под кондиционером? По словам доктора Йоханнеса Уйса, есть несколько весомых отличий.Во-первых, нужно обратить внимание на то, как развивается заболевание. ОРВИ или грипп обычно накрывают человека стремительно: вот вы чувствовали себя отлично, а под вечер уже сморкаетесь, кашляете и мучаетесь от высокой температуры. С ковидом ситуация иная: заболевание развивается медленно, а не обрушивается сразу.Во-вторых, стоит учитывать и длительность того, как долго вы болеете.«Симптомы летнего гриппа обычно длятся около недели. Коронавирус же остается с вами минимум на две недели. Некоторые могут болеть и 1-2 месяца», — говорит доктор.В-третьих, есть специфические симптомы, которые характерны для штамма «эрис». На него укажут:насморк;головная боль;усталость;чихание;боль в горле.Как показывают исследования, традиционные признаки COVID-19 — одышка, потеря обоняния и лихорадка — теперь встречаются гораздо реже, чем ранее. Между тем у экспертов пока нет никаких доказательств, что «эрис» может быть хуже «омикрона».Мнение экспертаО реальной заболеваемости COVID-19 в России, по словам эксперта, судить сложно. Из-за снижения охвата тестированием населения на самом деле она может быть выше той, что показывает статистика.Что касается «эриса», пока не ясно, насколько он будет сильным. Однако специалист считает, что идет восстановление высокой заразности вируса.«Пока это выглядит как очередная реинкарнация внутри ветви „омикрона“, очередное восстановление силы», — говорит Николай Крючков.Осенью и зимой следует ожидать всплеска заболеваемости, предупреждает иммунолог.«Он обязательно произойдет, это очевидно. Но его характер и интенсивность будут зависеть от того, успеет ли к этому моменту распространиться новый сильный вариант коронавируса. Если нет, всплеск все равно будет очень заметным, но он будет значительно уступать всплескам в 2022 и 2021 годах», — заключил иммунолог.

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