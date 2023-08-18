Эндокринолог Шокур назвала 4 условия, при которых вы будете худеть быстро и без вреда для здоровья

Когда нужно быстро скинуть вес, например перед отпуском или праздником, то многие решаются на экспресс-диету. На самом деле вы сделаете себе только хуже, говорят врачи. Похудеть можно и без жестких режимов.Когда нужно избавиться от лишних килограммов как можно скорее, то в голове сразу возникает мысль об экспресс-диетах — строгих, но, как обещают их авторы, очень эффективных. Предлагают сидеть на яблоках, гречке, кефире, пить только воду и чай…Вариантов множество.На самом деле такие диеты — это порочный круг, говорит эндокринолог Светлана Шокур.«Экспресс-диетой можно считать краткосрочное следование принципам питания с низким (1200-800 ккал) или очень низким (800 ккал или менее) ежедневным калоражем. Такой образ питания рассматривается как способ для потери от 3 до 5 кг веса за короткий промежуток времени, в среднем это около 10 дней», — говорит врач.Резкое ограничение питания — это физический и психологический стресс для организма. И без побочек не обойтись:вы станете быстро уставать;у вас будет резко меняться настроение;можете начать страдать от мышечной слабости;станете чаще болеть;будете хуже спать или страдать бессонницей.Дело в том, что при экстремальном питании организм теряет воду и мышечную массу — как раз то, что нам нужно сохранять и поддерживать. На жировую ткань приходится максимум 10% ушедшего веса. То есть при быстром похудении на 4-5 кг возможно избавиться всего от 400-500 г жира.«Кроме того, все килограммы быстро вернутся, иногда даже больше, с „довесом“. Ведь скорость обменных процессов и внутренний расход энергии на фоне ограниченного калоража питания резко замедляется, а при возвращении к прежнему рациону не успевает „разогнаться“. Итог — жировые отложения», — поясняет врач.Безопасной скоростью снижения веса считается 0,5-1 кг в неделю, то есть от 70 до 140 грамм жировой ткани в день. И тут стоит следовать принципу «потребляю меньше, чем трачу».Чтобы ежедневно сжигать 100 граммов жировой ткани, суточный дефицит калорий должен составлять 900 ккал. Нужно урезать рацион питания на 500 ккал и повысить расход энергии на 400 ккал.Как похудеть безопасно и навсегда? Тут нужно следовать простым, но важным правилам.Уменьшить калорийность рациона в приемлемом для каждого индивидуальном режиме: убрать перекусы, сократить порции в основные приемы пищи, перейти на блюда с меньшим содержанием жиров, добавить в рацион больше овощей.Сделать меню более сбалансированным: отказаться от легкоусвояемых углеводов, так называемых простых сахаров (добавленный сахар, фруктовые напитки, блюда из белой муки), повысить потребление белковых продуктов (птица, рыба, яйца, творог) в каждый прием пищи.Следить за питьевым режимом — употреблять не менее 1,5 л воды в день. Это поможет разогнать метаболизм и быстрее наедаться.Не забывать про физическую активность. Необходимо чередование аэробной и силовой нагрузки. Это поможет повысить скорость основного обмена и быстрее достичь желаемого результата.И никаких жестких диет, которые только навредят! Конечно, попробовать метод экспресс-похудения — это большой соблазн. Сначала вы будете довольны результатом, но как только вернетесь к обычному режиму, то цифры на весах вас неприятно удивят.Кроме того, у экспресс-диет есть и свои ограничения. Они категорически запрещаются людям с:заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва желудка и 12-перстной кишки;различными патологиями поджелудочной железы и желчного пузыря;людям с сахарным диабетом;анемией;различными витамино- и минералодефицитами;склонностью к депрессивным состояниям.

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