Врач назвал продукт, способный защищать организм от рака
Как отметил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, уменьшить риски развития онкологических заболеваний поможет регулярное употребление овощей. Об этом специалист рассказал в своем блоге в Телеграм.
"Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, и в кишечнике остается только клетчатка из растений", — заявил врач.
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