Врач назвал продукт, способный защищать организм от рака

Гастроэнтеролог рассказал, какая пищевая привычка снизит риск развития тяжелых заболеваний.

Как отметил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, уменьшить риски развития онкологических заболеваний поможет регулярное употребление овощей. Об этом специалист рассказал в своем блоге в Телеграм.

"Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, и в кишечнике остается только клетчатка из растений", — заявил врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил gorizont в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь