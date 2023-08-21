Врач назвал продукт, способный защищать организм от рака

Гастроэнтеролог рассказал, какая пищевая привычка снизит риск развития тяжелых заболеваний.Как отметил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, уменьшить риски развития онкологических заболеваний поможет регулярное употребление овощей. Об этом специалист рассказал в своем блоге в Телеграм."Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, и в кишечнике остается только клетчатка из растений", — заявил врач.

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