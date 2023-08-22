Врачи развеяли распространенный миф о похудении
Медики отметили, что овсяное молоко содержит большое количество углеводов.
«А углеводы легкодоступны, они всасываются, стимулируют аппетит, мы их не тратим», — объяснил Гандельман.
Специалист добавил, что в итоге это может провоцировать развитие ожирения.
Малышева уточнила, что овсяное молоко может содержать до 60 килокалорий в 100 граммах.
«Точно так же, как хорошее жирное коровье молоко, разница только в том, что в коровьем будет жир, и углеводы, и белок, а в овсяном жира может не быть, но углеводов будет много», — сказала она.
Врач подчеркнула, что в овсяное молоко само по себе невкусное, поэтому в него добавляют много сахара.
«В этом хитрость, вроде оно растительное, а с точки зрения ожирения — оно может быть хуже, чем коровье молоко», — заключила Малышева.
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