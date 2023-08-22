Врачи развеяли распространенный миф о похудении

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман развеяли распространенный миф о похудении. Специалисты предупредили россиян, что овсяное молоко не полезнее для тех, кто хочет похудеть, чем коровье. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.Медики отметили, что овсяное молоко содержит большое количество углеводов.«А углеводы легкодоступны, они всасываются, стимулируют аппетит, мы их не тратим», — объяснил Гандельман.Специалист добавил, что в итоге это может провоцировать развитие ожирения.Малышева уточнила, что овсяное молоко может содержать до 60 килокалорий в 100 граммах.«Точно так же, как хорошее жирное коровье молоко, разница только в том, что в коровьем будет жир, и углеводы, и белок, а в овсяном жира может не быть, но углеводов будет много», — сказала она.Врач подчеркнула, что в овсяное молоко само по себе невкусное, поэтому в него добавляют много сахара.«В этом хитрость, вроде оно растительное, а с точки зрения ожирения — оно может быть хуже, чем коровье молоко», — заключила Малышева.

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