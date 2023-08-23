Стоматолог развеяла миф о зубной щетке

Бытует мнение, что зубная щетка с жесткой щетиной лучше справляется с зубным налетом. Это распространенное заблуждение, рассказала врач стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Юлия Новикова.По словам врача, щетки с мягкой щетиной нисколько не уступают в качестве очистки более жестким щеткам, если ими правильно пользоваться.Зато щетки с жесткой щетиной могут негативно сказаться на десневом крае. Поэтому Новикаова рекомендует использовать мягкие щетки в сочетании с монопучковой щеткой.Кроме того, не стоит пренебрегать межзубными ершиками, зубной нитью и ирригатором, говорит стоматолог.Что касается выбора зубной пасты, здесь стоит ориентироваться на индивидуальные особенности, но помнить, что пасту необходимо периодически менять.«Если вам нравится пользоваться отбеливающей пастой, то необходимо помнить, что она используется не на регулярной основе, а чередуется с другими средствами, так как зачастую обладает более абразивными свойствами, чем остальные пасты», — сказала Новикова.

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