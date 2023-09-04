Как тренироваться, чтобы развивать мозг и поддерживать его здоровье

Ваш мозг - это удивительный орган, способный к постоянному росту и развитию, даже на протяжении всей вашей жизни. Независимо от возраста, можно и нужно принимать меры для укрепления своего умственного здоровья и улучшения когнитивных функций. Но как вы можете максимизировать его потенциал и обеспечить его здоровье на протяжении многих лет? Есть много хороших вариантов.Как и сколько заниматься, чтобы улучшить работу мозгаЛюбая физическая активность улучшает кровообращение мозга и передачу нервных импульсов, обработку информации и кодирование памяти. А ещё снижает воспаление и увеличивает производство нейротрофического фактора мозга (BDNF) — белка, который способствует образованию новых нейронов и поддерживает их здоровье.И кардио, и силовые нагрузки улучшают умственные способности людей и прокачивают следующие функции мозга:умение сохранять внимание на задаче;когнитивную гибкость — способность переключаться между разными заданиями;рабочую память — умение удерживать в голове информацию, важную для выполнения задачи;когнитивное торможение — способность подавлять неважную информацию;сдерживающий контроль — умение исключать неподходящее поведение.Хороши для мозга и высокоинтенсивные интервальные тренировки, в которых периоды активной работы чередуются с короткими отрезками отдыха. Так, в одном эксперименте с участием пожилых людей ВИИТ повлияли на память даже лучше, чем спокойные кардионагрузки.В другой работе и высокоинтенсивная активность, и аэробные тренировки увеличили скорость высвобождения BDNF в мозгу и уменьшили время, которое требуется на обработку задачи и поиск решения.Для получения наибольших преимуществ учёные советуют сочетать разные виды тренировок и заниматься по 45–60 минут столько раз в неделю, сколько получится.В то же время физическая нагрузка — это лишь один из факторов положительного влияния спорта. От занятий можно получить куда больше пользы, если учесть несколько моментов.Как увеличить положительный эффект спорта на мозгВ статье на World Economic Forum психиатр из Гарвардской медицинской школы Джон Рэти рассказывает, как сделать физическую нагрузку максимально полезной для мозга.Заниматься в группеОбщение активирует множество областей мозга, включая те, что отвечают за социальное восприятие, эмоции и мотивацию, адаптацию поведения, принадлежность к группе. Оно помогает сохранить объём гиппокампа, улучшает эпизодическую память и обеспечивает людям ощущение благополучия.Таким образом, групповые занятия могут оказать двойной положительный эффект — поддержать мозг за счёт физической и социальной активности.Попробуйте различные фитнес?тренировки, совместные пробежки, кроссфит, боевые искусства или танцы. Помимо пользы для мозга, общение также может принести массу удовольствия и поддержать мотивацию к регулярным занятиям.Тренироваться на улицеДжон Рэти считает, что один и тот же вид активности может по?разному воздействовать на мозг в зависимости от окружения.Тренировки на свежем воздухе обеспечивают значительно больше стимулов. Одно дело — бегать на дорожке, глядя в стену или в окно, и совсем другое — делать это в лесу, где картинка постоянно меняется, а вам приходится следить за множеством разных вещей.Кроме того, упражнения на улице — это хорошая возможность чаще бывать на солнечном свету. Недостаток УФ?лучей может негативно сказаться на настроении и познавательных способностях. Так что при любой возможности предпочитайте занятия на открытом воздухе тренировкам в помещении.Изучать сложные движенияХорошо, если помимо физической активности тренировка также будет включать новые элементы, которые нужно изучить и запомнить. Пожалуй, лучший пример таких занятий — это танцы.В отличие от бега или силовых упражнений, которые повторяются из раза в раз, танцевальные занятия подразумевают освоение новых движений или их комбинаций, выполнение их под музыку, а также работу в паре или в группе, где нужно подстраиваться под других людей.Танцы тренируют визуальное и пространственное распознавание, улучшают исполнительные функции и долгосрочную память, снижают стресс и улучшают настроение.В перспективе так же хорошо могут работать командные виды спорта, где помимо физической нагрузки нужно принимать решения и слаженно действовать с другими людьми из команды.Ещё один вариант — кроссфит или функциональное многоборье. Этот вид тренировок также включает работу в группе и изучение множества новых двигательных навыков. Кроме того, кроссфит сочетает разные виды физических нагрузок: силовые упражнения, кардио и высокоинтенсивные интервальные комплексы.Получать удовольствиеЧтобы сохранить здоровье мозга до глубокой старости, нужно заниматься регулярно всю оставшуюся жизнь. Это возможно только при одном условии — если вы получаете удовольствие не только от результата, но и от самого процесса.Помните, что спорт не ограничивается списком групповых программ из ближайшего фитнес?клуба или ходьбой на беговой дорожке. Попробуйте разные виды фитнеса и физической активности и найдите то, что действительно нравится.

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