Врач Лебедева перечислила 10 веских причин сделать УЗИ щитовидной железы
Чтобы вовремя распознать опасные патологии, врачи рекомендуют проходить диспансеризацию. Это самый верный способ позаботиться о себе и избежать возможного долгого и дорогостоящего лечения.
В случае необходимости терапевт может отправить вас к эндокринологу, а тот, в свою очередь, назначит УЗИ щитовидной железы. Это обследование в некоторых случаях может быть необходимо, говорит Диляра Лебедева.
Как проводят обследование
Обычно процедуру проводят лежа на спине. На кожу наносится специальный гель и врач с помощью ультразвукового датчика осматривает щитовидную железу.
«УЗИ органа позволяет оценить размеры щитовидной железы и выявить изменения ее структуры (воспаление, кисты, образования). Противопоказаний нет. Специальной подготовки к процедуре не требуется», — говорит эндокринолог.
С какими жалобами идти на УЗИ щитовидной железы:
увеличенная визуально шея;
изменения в анализах щитовидной железы;
утомляемость, сухая кожа, ломкость ногтей, выпадение волос;
беспричинная раздражительность, плаксивость;
усиленное потоотделение;
изменение веса;
ком в горле, трудности с глотанием;
нарушение менструального цикла;
учащение или замедление сердцебиения;
высокая температура, сильная боль в шее в области щитовидной железы.
Что мы увидим в заключении
Во время диагностического исследования оцениваются размеры, положение, структура, контуры органа. Также исследуются лимфоузлы, паращитовидные железы.
«Полученные данные заносятся в протокол исследования, делается запись, если орган в норме. К документу прилагаются изображения», — говорит врач.
Важно: объем железы зависит от пола и веса человека. Допускается в пределах 18 куб. см для женщин и до 25 куб. см — для мужчин.
Здоровый орган имеет однородную структуру ткани со специфической зернистостью, четкие контуры. Неоднородность железы может свидетельствовать о воспалительном процессе при диффузном зобе, других патологиях. При АИТ пишут: «диффузные изменения по типу АИТ».
Также ультразвук выявляет новообразования различных видов:
кисты;
аденомы;
доброкачественные и злокачественные образования;
коллоидные узлы.
Узловые образования щитовидной железы, равные или превышающие 1 см в диаметре, направляются на пункцию.
«Я всегда говорю о том, что к здоровью и его диагностике нужно подходить комплексно. УЗИ не расскажет нам о функции щитовидной железы, об этом можно узнать только по анализам», — заключила эксперт.
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