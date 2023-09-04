Врач Лебедева перечислила 10 веских причин сделать УЗИ щитовидной железы

УЗИ щитовидки — довольно распространенная процедура, однако многие до сих пор не знают, как ее проводят и в каком случае без этого не обойтись. Разбираемся с эндокринологом Дилярой Лебедевой.Чтобы вовремя распознать опасные патологии, врачи рекомендуют проходить диспансеризацию. Это самый верный способ позаботиться о себе и избежать возможного долгого и дорогостоящего лечения.В случае необходимости терапевт может отправить вас к эндокринологу, а тот, в свою очередь, назначит УЗИ щитовидной железы. Это обследование в некоторых случаях может быть необходимо, говорит Диляра Лебедева.Как проводят обследованиеОбычно процедуру проводят лежа на спине. На кожу наносится специальный гель и врач с помощью ультразвукового датчика осматривает щитовидную железу.«УЗИ органа позволяет оценить размеры щитовидной железы и выявить изменения ее структуры (воспаление, кисты, образования). Противопоказаний нет. Специальной подготовки к процедуре не требуется», — говорит эндокринолог.С какими жалобами идти на УЗИ щитовидной железы:увеличенная визуально шея;изменения в анализах щитовидной железы;утомляемость, сухая кожа, ломкость ногтей, выпадение волос;беспричинная раздражительность, плаксивость;усиленное потоотделение;изменение веса;ком в горле, трудности с глотанием;нарушение менструального цикла;учащение или замедление сердцебиения;высокая температура, сильная боль в шее в области щитовидной железы.Что мы увидим в заключенииВо время диагностического исследования оцениваются размеры, положение, структура, контуры органа. Также исследуются лимфоузлы, паращитовидные железы.«Полученные данные заносятся в протокол исследования, делается запись, если орган в норме. К документу прилагаются изображения», — говорит врач.Важно: объем железы зависит от пола и веса человека. Допускается в пределах 18 куб. см для женщин и до 25 куб. см — для мужчин.Здоровый орган имеет однородную структуру ткани со специфической зернистостью, четкие контуры. Неоднородность железы может свидетельствовать о воспалительном процессе при диффузном зобе, других патологиях. При АИТ пишут: «диффузные изменения по типу АИТ».Также ультразвук выявляет новообразования различных видов:кисты;аденомы;доброкачественные и злокачественные образования;коллоидные узлы.Узловые образования щитовидной железы, равные или превышающие 1 см в диаметре, направляются на пункцию.«Я всегда говорю о том, что к здоровью и его диагностике нужно подходить комплексно. УЗИ не расскажет нам о функции щитовидной железы, об этом можно узнать только по анализам», — заключила эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки