Употребление грецких орехов помогает защитить организм от стресса

Грецкие орехи известны своими многочисленными преимуществами для здоровья, включая поддержание здоровья кишечника, снижение риска диабета 2 типа и борьбу с некоторыми видами рака.Исследование показало, что грецкие орехи также полезны для психического здоровья. Было показано, что ежедневное употребление грецких орехов в небольшой группе студентов бакалавриата эффективно снижает стресс и депрессию, а также противодействует негативному влиянию стресса на кишечник и метаболическое здоровье.Как стресс влияет на настроение, микробиоту кишечника и метаболические маркеры"Стресс может повлиять на все системы организма и, как известно, вызывает ряд симптомов. Среди них наиболее распространены резкие изменения настроения и аппетита, боль, депрессия и дискомфорт в желудке", - говорит врач-диетолог Малярова Ольга .Помимо настроения, стресс также оказывает негативное влияние на кишечник и комменсальные бактерии.Вызванное стрессом изменение микробного состава кишечника также может вызвать дисбаланс (дисбактериоз) и повысить проницаемость кишечного барьера, что приводит к образованию «протекающего кишечника», позволяющего потенциально вредным бактериям просачиваться в кровообращение. Дисбактериоз кишечника и уменьшение разнообразия кишечных комменсальных бактерий связаны с хроническими заболеваниями, такими как ожирение и диабет 2 типа.Грецкие орехи могут помочь студентам справиться с академическим стрессомХронический стресс приводит к нарушению регуляции системы реакции организма на стресс, что приводит к хронически высокому уровню кортизола. Чрезмерное количество кортизола ухудшает обучение и память, а также нарушает работу мезолимбической дофаминергической системы, ключевого компонента путей вознаграждения мозга. Результирующее снижение чувствительности к вознаграждению в конечном итоге приводит к депрессии.Но недавние исследования диетических мер, которые могут помочь предотвратить депрессию, вызванную стрессом, показали, что потребление грецких орехов оказывает положительное влияние как на когнитивные функции, так и на психическое здоровье."Эти преимущества, по-видимому, связаны с обилием в грецких орехах питательных веществ для мозга, таких как жирные кислоты омега-3, альфа -линоленовая кислота и триптофан, а также соединений, поддерживающих когнитивные функции, таких как мелатонин, полифенолы, фолат и витамин Е", - комментирует исследование диетолог Малярова.Сообщается, что благодаря этим компонентам, поддерживающим работу мозга, а также содержанию клетчатки в грецких орехах, регулярное употребление грецких орехов способствует микробному разнообразию кишечника.Результаты показали, что потребление грецких орехов стабилизировало микробное разнообразие кишечника в периоды стресса.Еще одним преимуществом употребления грецких орехов, наблюдаемым в экспериментальной группе, было улучшение качества сна. Участники группы, употреблявшей грецкие орехи, отметили, что им стало легче заснуть и спать всю ночь после добавления грецких орехов в свой ежедневный рацион."В совокупности результаты исследования показывают, что употребление грецких орехов полезно, поскольку оно может защитить от негативного воздействия стресса на психическое, кишечное и метаболическое здоровье".

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