Шесть ранних признаков инсульта, которые появляются за неделю до вызова скорой помощи

По словам кардиологов, инсульт может проявиться за неделю до возникновения непосредственно приступа. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американской академии неврологии.Ученые назвали самые ранние признаки ишемического инсульта. Его вызывает тромб, блокирующий приток крови и кислорода к мозгу.80 процентов инсультов являются ишемическими, и им часто предшествует так называемый предупредительный инсульт или микроинсульт. Это распространенные термины, используемые для описания транзиторной ишемической атаки (ТИА).Как отличить ТИА от инсульта?Главное отличие заключается в тяжести проявлений. Клиническая картина ТИА развивается внезапно, может быть яркой, но обычно исчезает еще до осмотра врачом. Инсульт может развиваться остро или иметь «предвестники» — те же самые повторяющиеся ТИА, резкие перепады артериального давления.— Микроинсульт и настоящий инсульт вызваны нарушением кровоснабжения мозга. Они часто вызваны образованием тромбов. Фактически, единственная разница между инсультом и ТИА заключается в том, что микроинсульт носит временный характер, и кровоснабжение успевает восстановиться, — говорится в исследовании.Исследование, проведенное с участием 2416 человек, показало, что микроинсульты произошли у 549 пациентов до того, как возникла реальная чрезвычайная ситуация.43 процента участников с микроинсультами в какой-то момент в течение недели испытали ранние признаки, приведшие к полномасштабному инсульту.Онемение или слабость лица, руки или ноги, особенно на одной стороне телаПроблемы с пониманиемВнезапные трудности с речьюУхудшение зрения в одном или обоих глазахВнезапное головокружение, потеря равновесия, трудности при ходьбеМожет быть заметна асимметрия лица в лёгкой форме.Нарастающая сильная головная боль и головокружение, тошнота.Основными симптомами ишемического инсульта являются:головокружение,потеря ориентации в пространстве,рвота,судороги,нарушение координации, речи, зрения, письма, чтения, глотания.Читайте также: Врач-хирург Каран Раджан рассказал, что пупок следует чистить каждый день, чтобы избежать неприятного запаха и инфекций.

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