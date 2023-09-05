Шесть ранних признаков инсульта, которые появляются за неделю до вызова скорой помощи
Ученые назвали самые ранние признаки ишемического инсульта. Его вызывает тромб, блокирующий приток крови и кислорода к мозгу.
80 процентов инсультов являются ишемическими, и им часто предшествует так называемый предупредительный инсульт или микроинсульт. Это распространенные термины, используемые для описания транзиторной ишемической атаки (ТИА).
Как отличить ТИА от инсульта?
Главное отличие заключается в тяжести проявлений. Клиническая картина ТИА развивается внезапно, может быть яркой, но обычно исчезает еще до осмотра врачом. Инсульт может развиваться остро или иметь «предвестники» — те же самые повторяющиеся ТИА, резкие перепады артериального давления.
— Микроинсульт и настоящий инсульт вызваны нарушением кровоснабжения мозга. Они часто вызваны образованием тромбов. Фактически, единственная разница между инсультом и ТИА заключается в том, что микроинсульт носит временный характер, и кровоснабжение успевает восстановиться, — говорится в исследовании.
Исследование, проведенное с участием 2416 человек, показало, что микроинсульты произошли у 549 пациентов до того, как возникла реальная чрезвычайная ситуация.
43 процента участников с микроинсультами в какой-то момент в течение недели испытали ранние признаки, приведшие к полномасштабному инсульту.
Онемение или слабость лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела
Проблемы с пониманием
Внезапные трудности с речью
Ухудшение зрения в одном или обоих глазах
Внезапное головокружение, потеря равновесия, трудности при ходьбе
Может быть заметна асимметрия лица в лёгкой форме.
Нарастающая сильная головная боль и головокружение, тошнота.
Основными симптомами ишемического инсульта являются:
головокружение,
потеря ориентации в пространстве,
рвота,
судороги,
нарушение координации, речи, зрения, письма, чтения, глотания.
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