Кацудзо Ниши: продукты питания для улучшения работы мозга

Правильное питание необходимо мозгу, чтобы строить свои клетки чисто физически, и кровь должна постоянно доставлять мозгу питательные вещества...Правильное питание необходимо мозгу, чтобы строить свои клетки чисто физически, и кровь должна постоянно доставлять мозгу питательные вещества - строительные материалы.Какие строительные материалы необходимы мозгу? Это достаточное количество жирных кислот растительного происхождения, основными источниками которых является растительное масло. Из минеральных веществ мозгу необходимы фосфор, сера, медь, цинк, кальций, железо и магний.Фосфор способствует образованию клеток мозга. Продукты, содержащие фосфор: бобы, цветная капуста, сельдерей, огурцы, редис, соя, грецкие орехи.Сера необходима для нормальной способности клеток мозга насыщаться кислородом. Сера содержится в капусте, моркови, огурцах, чесноке, инжире, луке, картофеле.Цинк повышает умственные способности и улучшает состав крови, а также предотвращает некоторые нервные заболевания. Цинк содержится в пророщенной пшенице и пшеничных отрубях.Кальций необходим для нормальных процессов кроветворения, препятствует проникновению в кровь болезнетворных микроорганизмов, а значит, предохраняет от инфекции. Кальций содержат яблоки, абрикосы, свекла, капуста, морковь, вишня, огурцы, виноград, зеленые овощи, миндаль, апельсины, персики, ананас, клубника, цельное зерно.Железо обеспечивает нормальный состав крови и необходимый уровень гемоглобина в крови, без него невозможны жизненно важные процессы в тканях головного мозга. Железом богаты фасоль, капуста, вишня, зеленые овощи, горчица, апельсины, горох, ананасы, помидоры, рис, моллюски.Магний необходим для нормального функционирования нервной системы и профилактики нервных заболеваний, бессонницы, беспокойства, головной боли, тревожности. Магний можно получить из таких продуктов, как миндаль, салат-латук, мята, цикорий, оливки, арахис, картофель, тыква, слива, грецкие орехи, цельные зерна пшеницы.Кроме того, мозг нуждается в целом ряде витаминов, особенно группы Е и группы В. Эти витамины содержатся в листьях салата, подсолнечном масле, проращенной пшенице, орехах, сухих бобах, полированном рисе, зелени горчицы, капусте, шпинате, апельсинах, грейпфрутах, дыне, авокадо, бананах.И, конечно, мозгу необходимо большое количество кислорода. Такие продукты, как картофель, петрушка, мята, хрен, редис, лук, помидоры, способствуют насыщению мозга кислородом.Едва ли не самым ценным продуктом для мозга являются яблоки. Содержащиеся в них вещества очень благотворно воздействуют на сосуды мозга. Они укрепляют и оздоравливают клетки, выстилающие внутренний слой сосудов, повышают эластичность сосудов и препятствуют их закупорке. А потому яблоки снижают вероятность кровоизлияния в мозг, часто становящегося причиной смерти. Одно из самых тяжелых заболеваний - кровоизлияние - связано с нарушением мозгового кровообращения из-за закупорки сосудов головного мозга. Чтобы предупредить это опасное явление, достаточно съедать всего лишь по одному яблоку в день.

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