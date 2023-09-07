Терапевт Чернышова назвала первые признаки развития деменции у пожилых

Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала обращать внимание на любые неожиданные изменения в поведении близких людей. По словам эксперта, даже самые незначительные из них должны заставить насторожиться.В пример Чернышова привела два неожиданных признака, которые могут стать первыми симптомами развития деменции у пожилых людей. Эксперт назвала такими признаками забывчивость и плохое настроение.По словам специалиста, если человек начал забывать какие-то вещи внезапно, хотя ранее за ним такого не замечалось, это повод обратиться к специалисту и пройти обследование.Также деменция может проявляться изменением настроения. Если обычно веселый человек неожиданно становится грустным и подавленным, стоит также насторожиться и выяснить причину произошедшей с ним перемены. Деменция может маскироваться под депрессивное расстройство, отметила Чернышова.Эксперт рекомендовала при появлении этих признаков обратиться к неврологу, который поможет точно поставить диагноз: подтвердить развитие деменции или опровергнуть ее.

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