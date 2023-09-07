Они могут вас убить: 3 самых опасных лекарства, которые есть практически в каждой аптечке

К приему лекарств нужно относиться ответственно, даже если вы думаете, что пьете абсолютно безобидные препараты от головной боли.Самостоятельно прописывать себе таблетки — всегда плохая идея. Только человек с соответствующим образованием может сказать, нужны ли вам те или иные лекарства. Тем более что при неправильном обращении есть риск, что даже самый эффективный препарат не только не поможет вам, но еще и вызовет очень тяжелые побочные эффекты — вплоть до смертельного исхода.Новое британское исследование помогло выявить три самых смертоносных препарата.В наши беспокойные дни депрессию диагностируют все чаще и чаще. К сожалению, многие антидепрессанты, которые назначают врачи, могут быть опасны для здоровья. Например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Лекарства этого типа используют также при тревожности и обсессивно-компульсивном расстройстве.При правильной дозировке эти таблетки безопасны, а их переизбыток может вызывать тяжелые последствия.Вот несколько симптомов передозировки СИОЗС:тошнота;нечеткость зрения;сонливость;затрудненность дыхания;судороги;галлюцинации.Ни в коем случае не принимайте СИОЗС без назначения квалифицированного врача и не превышайте рекомендуемую дозировку.Другой достаточно опасный антидепрессант — бензодиазепин. Его назначают при тревожности, судорогах и бессоннице. Если принять лекарство в слишком большом количестве, появятся спутанность сознания и ухудшение координации. В тяжелых случаях препарат может убить.Если два предыдущих препарата продают только по рецепту, то коварство третьего в том, что его можно купить в любой аптеке. А еще он настолько привычен, что ошибочно кажется совсем безобидным. Речь идет о парацетамоле. Несмотря на то что это типичный продукт во многих семьях, слишком большая доза может привести к печеночной недостаточности.Симптомы отравления парацетамолом могут включать желтуху, рвоту и неожиданное кровотечение.

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