Как отличить кардионевроз от настоящих болезней сердца: назван самый важный признак

Проверьте, может быть, вы зря годами ходите по кардиологам в попытке найти причину неважного самочувствия. И у вас на самом деле не больное сердце, а кардионевроз, который надо лечить с помощью психотерапевта.Страдающие кардионеврозом часто жалуются примерно на такие же проблемы с самочувствием, что и люди с болезнями сердца: одышку, боли в груди, нарушения ритма. Однако врачи обследуют этих пациентов, но не находят каких-то органических поражений сердца и сосудов. Поиски причин недомогания, например приступов тахикардии, могут продолжаться годами, причем пациенты с кардионеврозом успевают сменить не одного кардиолога. Но безуспешно, серьезных причин врачи не находят.Кардиолог более чем с 20-летним стажем Анна Кореневич назвала первое и самое важное отличие кардионевроза от реальных болезней сердца. Проверьте, есть ли оно у вас.«Пациенты с кардионеврозом очень любят обследования, они проходят их много и часто, и они всегда сомневаются в том, что врачи ставят им правильный диагноз. Они всегда думают, что доктора что-то недосмотрели, недообследовали, невнимательно относятся к своему пациенту», — рассказала специалист в своем телеграм-канале.Как ранее объясняла кардиолог, в чистом виде кардионевроз — это ощущение человека, что у него есть какая-то проблема в сердце и сосудах, а на самом деле ее нет. Такие люди, как правило, успокаиваются после приема врача, но ненадолго, потом самочувствие вновь ухудшается. Причем, как отмечала Анна Кореневич, риск инфаркта или инсульта у пациентов с кардионеврозом ниже, чем в среднем по популяции, — все потому, что они обращают на себя внимание и регулярно обследуются. В этом случае, чтобы улучшить свое сердечное самочувствие, кардиолог советовала заняться психическим здоровьем и обратиться за помощью к психотерапевту. Другого пути решения проблемы, как говорила врач, нет.Кстати, по словам психотерапевтов, за проявлениями кардионевроза часто скрывается самая настоящая депрессия. У нее есть даже особое название — маскированная депрессия.Как отличить сердечный приступ от кардионеврозаКак рассказывала врач-кардиолог Татьяна Бродовская, инфаркт легко спутать с кардионеврозом или панической атакой. Как отличить истинную сердечную боль от симптомов кардионевроза? Вот несколько говорящих признаков.Истинная сердечная больЧаще возникает у мужчин старше 50 лет и женщин старше 60, особенно если они курят, имеют лишний вес, страдают диабетом или атеросклерозом.Такую боль обычно провоцирует физическая нагрузка.Она длится несколько минут, потом может уйти, если лечь или сесть, принять лекарства.КардионеврозБолее характерен для женщин, чем для мужчин.Боли в сердце могут длиться дольше — до нескольких часов.Такие боли имеют волнообразный характер и не связаны с физической нагрузкой.Нитраты не снимают такую боль.Часто у таких пациентов при дополнительном расспросе можно выявить признаки депрессивного или тревожного расстройства.

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