Россиянам развеяли три популярных мифа об алкоголе

Коновалов заявил, что концентрация алкоголя в организме человека не зависит от того, сколько он съел, хотя многие считают, что еда влияет на этот показатель. По словам врача, концентрация алкоголя в организме зависит только от объема выпитого спиртного.«Еда здесь совершенно ни при чем», — предупредил он россиян.Гандельман добавил, что, вопреки распространенному представлению, алкоголь не помогает уснуть. Он, напротив, ухудшает качество сна. Также продукт обладает мочегонным эффектом, и из-за этого человек будет вынужден просыпаться, чтобы сходить в туалет.Также врачи высказались о том, допустимо ли употреблять одновременно алкоголь разной крепости.«Многие люди действительно имеют такую мысль, что не надо смешивать. На самом же деле (и проведены даже исследования), что повышай не понижай — нет никакой разницы», — объяснил Продеус.Малышева подчеркнула, что значение имеет только количество спирта, попавшего в организм.

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