Россиянам развеяли три популярных мифа об алкоголе
«Еда здесь совершенно ни при чем», — предупредил он россиян.
Гандельман добавил, что, вопреки распространенному представлению, алкоголь не помогает уснуть. Он, напротив, ухудшает качество сна. Также продукт обладает мочегонным эффектом, и из-за этого человек будет вынужден просыпаться, чтобы сходить в туалет.
Также врачи высказались о том, допустимо ли употреблять одновременно алкоголь разной крепости.
«Многие люди действительно имеют такую мысль, что не надо смешивать. На самом же деле (и проведены даже исследования), что повышай не понижай — нет никакой разницы», — объяснил Продеус.
Малышева подчеркнула, что значение имеет только количество спирта, попавшего в организм.
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