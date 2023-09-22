Врач предупредила о пяти опасных заблуждениях о ЗОЖ

Принимать витамины постоянно, без перерывов вредно для здоровья, предупредила оториноларинголог Ирина Лазаревич. Врач рассказала о пяти опасных заблуждениях о ЗОЖ.1. Отсутствие комплексного подходаМногие ищут идеальных производителей витаминов и лучшие БАДы, но одних витаминов недостаточно. «Необходим комплексный подход к здоровому образу жизни: наладить сбалансированное питание, режим сна и отдыха, поддерживать адекватную физическую активность и отказаться от вредных привычек», — говорит Лазаревич."Однако есть витамины, которые нужно принимать в дополнение к разнообразному сбалансированному питанию круглый год, и лишними они точно не будут. Это витамины D3 и Омега-3"Витамины D3 и Омега-3 выпускают и в форме таблеток, и в виде капсул, и даже спрея, рассказывает врач. «Кто-то не любит глотать капсулы, тогда подойдет жидкая форма, которую можно пить ложкой», — говорит она.Омега-3 с пищей поступает в организм в основном с жирной рыбой, объяснила врач. Для вегетарианцев альтернативой может стать льняное масло."В разные периоды жизни, даже в разное время года, организм нуждается в дополнительной поддержке. Летом важны добавки с антиоксидантами, зимой — иммуностимулирующие"2. Выбор витаминных комплексов, а не отдельных витаминов«Если вы хотите улучшить состояние кожи, волос и ногтей, можно использовать витаминный комплекс, плюс гидролизированный коллаген, — продолжает собеседница «Ленты.ру». — Коллаген особенно целесообразно принимать, если вы едите мало белковой пищи».Важно, чтобы врач на основе анализов выявил дефициты, уточняет Лазаревич. Если есть сильный недостаток какого-то определенного витамина, то лучше принимать его как монокомпонент с максимальной концентрацией активного вещества.3. Самоназначение витаминовВажно проконсультироваться с врачом перед выбором витаминов и минералов, предупреждает Лазаревич. Переизбыток некоторых витаминов (гипервитаминоз) может иметь неприятные последствия: например, при превышении дозировки витамина Е замедляется усвоение других важных нутриентов и прогрессирует хрупкость костей, объяснила она."Гипервитаминоз биотина (его применяют для укрепления волос и ногтей) проявляется чрезмерным потоотделением и частым мочеиспусканием"По словам врача, стоит учитывать совокупное количество принимаемых витаминов. «Витамин K2, например, содержится в ферментированных продуктах: кисломолочных изделиях, сырах, зелени. При сбалансированном питании 50 процентов дневной нормы мы точно получим с пищей», — добавила она.4. Витамины можно принимать постоянноДля каждого витамина и минерала есть установленные врачами рекомендованные дневные нормы и предельно допустимые, превышать которые опасно для здоровья, обращает внимание Лаpаревич."От длительного приема витаминов без перерывов и медицинского контроля может развиться серьезное поражение печени — медикаментозный гепатит. При нем идет воспаление и даже некроз клеток печени"5. Овощи и фрукты полезнее БАДовПод натуральными витаминами обычно подразумевают те, которые поступают в организм с пищей. Синтетическими называют витамины из БАДов, которые специально изготавливают и синтезируют, объясняет Лазаревич. В большинстве случаев для их изготовления используется природное сырье. Получается, подавляющая часть витаминов натуральная.По словам врача, самыми полезными считаются витамины из фруктов и овощей, не подвергшихся обработке. Однако иногда невозможно съесть столько продуктов, чтобы удовлетворить потребность в определенных микроэлементах. Например, мало кто съедает в день килограмм черники, брокколи или шпината, чтобы насытить организм лютеином или витамином С, заключила Лазаревич.

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