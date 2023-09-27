Врач перечислил заболевания, при которых запрещено есть грибы

В грибах содержится большое количество полезных веществ, однако они считаются тяжелой пищей, поэтому их употребление может ухудшить состояние человека при некоторых заболеваниях. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.Так, по его словам, от грибов стоит отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.«Грибы содержат большое количество клетчатки. Поэтому их в первую очередь нельзя употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Если есть гастрит, какие-то воспалительные заболевания кишечника, язвы, то от грибов лучше отказаться», — сказал врач.Помимо этого, грибы не рекомендуется есть людям, у которых есть заболевания печени, почек и поджелудочной железы, продолжил эксперт.«Если есть проблемы хронического характера и человек объелся грибов, то заболевания могут перейти в острую фазу», — предупредил Арзамасцев.Врач-диетолог Ирина Писарева до этого рассказала , что грибы чага и шиитаке помогают улучшить работу мозга и предотвращают возрастное ухудшение памяти и мышления. По ее словам, включение этих грибов в свой рацион или прием их в виде добавок также поможет оставаться сосредоточенным.

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