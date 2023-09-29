Кардиолог Бойцов посоветовал недосаливать еду для профилактики болезней сердца

Представитель Минздрава РФ, кардиолог Сергей Бойцов назвал несколько правил, помогающих предотвратить болезни сердца.Кардиолог Бойцов отметил в интервью, что здоровье сердечно-сосудистой системы зависит в большой степени от поведенческих факторов. Малоподвижность, курение, переедание, низкая стрессоустойчивость – все это разрушает здоровье сердца и способствует раннему появлению кардиологических заболеваний. По словам Бойцова главными причинами появления болезней сердца являются артериальная гипертониа, ИБС (ишемическая болезнь сердца), цереброваскулярные болезни, которые преимущественно развиваются в тесной связи с образом жизни и повседневными привычками людей.Академик РАН отметил, что соблюдение некоторых правил помогает не допустить возникновения сердечных проблем. В частности, для профилактики болезней сердца кардиолог Бойцов посоветовал недосаливать еду.«Придерживаясь этих правил, можно отодвинуть начало сердечно-сосудистых проблем на годы. Откажитесь от курения и алкоголя, не досаливайте пищу. Каждый день ешьте 400-500 граммов свежих овощей и фруктов. Периодически измеряйте артериальное давление. Высокое давление показывает, что сердце работает с большой нагрузкой. Поддерживайте физическую нагрузку – не менее 30 минут в день», - перечислил медик «Российской газете».При имеющихся болезнях сердца кардиолог посоветовал держать связь с врачом и дисциплинированно соблюдать все его назначения, аккуратно принимать препараты.

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