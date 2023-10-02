Врач Фомичева: стресс может стать причиной нарушения сердечного ритма и инфаркта

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева рассказала о сердечных патологиях, возникающих под влиянием стресса.Кардиолог Фомичева предупредила в интервью, что человеческое сердце может подвергнуться патологическим изменениям из-за очень сильного или стойкого (хронического) стресса. Медик объяснила: такое влияние стрессовых событий на сердечную мышцу объясняется реакциями организма на выброс гормонов стресса, которые интенсивно выделяются в моменты острых эмоциональных переживаний.«Повышение уровня гормонов стресса в организме может вести к сужению сосудов, повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердце», - сообщила Фомичева «Известиям».Также врач перечислила те нарушения в работе сердечной-сосудистой системы, которые могут возникать из-за длительного стресса. Кардиолог отметила, что затяжной стресс может стать причиной нарушения сердечного ритма и инфаркта.«Длительный стресс может стать причиной артериальной гипертензии, нарушения ритма сердца, острого коронарного синдрома, вплоть до инфаркта миокарда, приступа стенокардии и стресс-индуцированной кардиомиопатии – синдрома «разбитого сердца», который чаще встречается у женщин», - поделилась врач.Специалистка добавила: в случае острого коронарного синдрома человек ощущает острую боль в груди. При ее возникновении нужно вызвать пострадавшему скорую помощь – врачи должны проверить, возник ли инфаркт.

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