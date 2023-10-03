Специалисты объяснили, почему грибы могут быть очень опасны

Осень во многих регионах считается порой грибов. Несмотря на то, что такой продукт может быть полезен, также грибы могут оказаться и чрезвычайно опасны. Специалисты объяснили, почему следует быть осторожными при употреблении этого продукта.Грибы скапливают в себе огромное количество опасных для человека веществ. Речь идет о тяжелых металлах и пестицидах, которые могут оказаться даже в тех грибах, которые произрастают вдали от дорог. Кроме того, в них содержится большие объемы хитина – клетчатки, которую человеческий организм просто не может переварить.А это значит, что маленьким детям, а также людям с заболеваниями ЖКТ лучше отказаться от подобного угощения. Большим же фанатам грибов следует быть весьма осторожными. Собранные самостоятельно грибы следует подвергнуть термической обработке и ни в коем случае не употреблять их в сыром виде.

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