Мед с перчинкой: модный соус обрел «статус» вкусного лекарства
Сочетание сладкого мёда и пикантного перец горошком получило название "острый мед". К нему добавляют и другие ингредиенты, порой, неожиданные. Но все чаще говорят и о лечебных свойствах этого оригинального микста.
В ходе исследования OTO Open было доказано: использование спрея с капсаицином четыре раза в день давало снижение хронического кашля на 75% через неделю. По всей видимости, считают ученые, это вещество, которого много в перце, способно перезапускать слишком чувствительные нервы кашлевого рефлекса.
Помимо этого перец обладает выраженным антиоксидантным действием, что позволяет ему бороться с воспалительными явлениями и укрепить иммунную систему. Капсаицин также уменьшает боль и способствует улучшению кровообращения, способствуя оздоровлению сердца.
Мед тоже неплохой антиоксидант, к тому же, в нем много витаминов и микроэлементов, благодаря которым он помогает укреплять защитные силы организма. А тандем этих двух компонентов оказывает синергическое действие, усиливая влияние друг друга.
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