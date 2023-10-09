Мед с перчинкой: модный соус обрел «статус» вкусного лекарства

О пользе меда для здоровья знают многие. Широко используется он и в кулинарии. В последнее время набирает популярность новый соус с оригинальным сочетанием вкусов: мед с перцем. Но оказалось, что смесь для гурманов обладает и солидным лечебным воздействием.Сочетание сладкого мёда и пикантного перец горошком получило название "острый мед". К нему добавляют и другие ингредиенты, порой, неожиданные. Но все чаще говорят и о лечебных свойствах этого оригинального микста.В ходе исследования OTO Open было доказано: использование спрея с капсаицином четыре раза в день давало снижение хронического кашля на 75% через неделю. По всей видимости, считают ученые, это вещество, которого много в перце, способно перезапускать слишком чувствительные нервы кашлевого рефлекса.Помимо этого перец обладает выраженным антиоксидантным действием, что позволяет ему бороться с воспалительными явлениями и укрепить иммунную систему. Капсаицин также уменьшает боль и способствует улучшению кровообращения, способствуя оздоровлению сердца.Мед тоже неплохой антиоксидант, к тому же, в нем много витаминов и микроэлементов, благодаря которым он помогает укреплять защитные силы организма. А тандем этих двух компонентов оказывает синергическое действие, усиливая влияние друг друга.

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