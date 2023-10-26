Врач Шишонин объяснил вред гречневой каши для сосудов

Врач Александр Шишонин: частое употребление гречки может навредить здоровью кровеносных сосудов.Врач Шишонин ннапомнил, что питание человека оказывает существенное влияние на его склонность к сосудистым заболеваниям – в частности, на склонность к атеросклерозу, при котором на стенках сосудов начинают разрастаться холестериновые бляшки. Медик заявил, что пристрастие к еде, насыщенной сахаром, углеводами, существенно увеличивает риск развития данной сосудистой патологии.По словам Шишонина, одним из продуктов, способных негативно влиять на состояние сосудистой системы, является гречка. Объясняя вред гречневой каши для сосудов, врач уточнил, что появление в них атеросклеротических бляшек ассоциируется с воспалением сосудистой стенки, а гречка содержит вещества, которые могут способствовать такому воспалению.«Гречка содержит природные вещества, которые – это было показано в крупном японском исследовании – способны вызывать пищевую аллергию. Скрытая пищевая аллергия способствует хроническому воспалению», - поделился врач.Также во избежание проблем с сосудами специалист посоветовал не злоупотреблять медом. Продукт содержит высокую концентрацию углеводов и сахара, которые при их избыточном поедании тоже могут оказаться провокаторами воспаления, ведущего к атеросклерозу. Кроме того, очень много углеводов присутствует в вареной свекле и вареной моркови, газированных напитках, жареной картошке – всего этого в повседневном рационе быть не должно.

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